自由開講》習時代人權惡化 中國尋求庇護創紀錄

◎ 三毛

自習近平2012年上任以來，中國公民透過偷渡或尋求庇護方式逃離中國的人數逐年攀升，2024年預計將達17.6萬人，創歷史新高；這一數字不僅反映了中共政權對內實施的高壓統治和對人權的持續壓迫，更顯示出中國社會內部的不安與矛盾日益尖銳，無論是人權捍衛者、宗教人士，還是普通百姓，愈來愈多中國人選擇冒險偷渡或向美國等國家尋求庇護，以逃避中共政權的迫害；在此背景下，臺灣作為民主燈塔，應積極參與揭露中共政權的壓迫行徑，透過國際合作與資訊傳播，促進全球對中國人權問題的關注。

聯合國數據，中國公民「潤」出國的人數逐漸攀升，席習近平上台12年估破百萬人出走。圖為2023大批中國人為主的非法移民跨越美墨邊境後沿著邊境牆前行。（美聯社檔案照）

中國尋求庇護者激增的原因

自習近平上臺後，中共實施更為強硬的管控政策，包括大規模打壓異議人士、宗教信仰群體和少數民族，以及利用技術監控手段壓制公民自由，這些政策造成許多中國公民在政治、宗教或經濟領域無法生存，被迫選擇偷渡或尋求庇護；聯合國難民署數據顯示，自2012年以來，中國尋求庇護者的人數以驚人速度增長，反映了中共體制內部的治理危機與社會不滿的不斷擴大，這些逃亡者不僅來自邊緣群體，也包括中產階級，顯示出整個社會層級的裂解。

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偷渡與尋求庇護者的主要目的

根據數據顯示，美國、澳洲和加拿大成為中國尋求庇護者的首選國家，其次是南韓和英國，這些國家的民主制度與相對寬鬆的庇護政策，成為吸引逃亡者的重要原因；同時，中共對海外異議人士的威脅，以及與中共友好的國家強制遣返庇護者的行徑，促使更多中國人以偷渡的形式尋求庇護，以期獲得更安全的生活環境，許多逃亡者的目的是為了自由、尊嚴和機會，這種逃亡潮正逐漸成為國際社會無法忽視的現象。

英國維吾爾族社群曾在倫敦示威，呼籲英國國會正視中國對新疆的迫害是種族滅絕罪行。（法新社檔案照）

臺灣的角色與責任

臺灣作為全球民主陣營的一員，應充分運用其地理位置與制度優勢，協助揭露中共迫害政權的實態；首先，臺灣可結合人權團體，蒐集並公開更多中國逃亡者的案例，讓國際社會看到中共的統治暴行；其次，臺灣應透過國際媒體與外交渠道，與其他民主國家合作，共同施壓中共，避免其濫用外交和經濟影響力逼迫其他國家遣返庇護者；這不僅有助於深化臺灣與民主國家的合作，也能鞏固臺灣在國際人權議題中的領導地位。

揭露迫害，促進全球行動

面對中國逃亡者人數持續攀升的現象，國際社會必須認識到這並非孤立事件，而是中共政權壓迫政策下的系統性產物，臺灣應在國際場合積極發聲，推動各國對中國人權問題的制裁與行動；同時，透過出版報告、舉辦論壇以及支持國際法庭對中共的追責，讓全球共同面對這一挑戰；唯有以國際聯合行動，才能有效遏制中共的迫害行徑，並為中國人民爭取更公平和自由的未來。

（作者為研究生）



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