自由開講》由憲訴法「修惡」爭議談起

◎ 陳逸南

我國民主立憲制度發展由「大法官會議」時期走向「憲法法庭」，「司法院大法官審理案件法」發展成為「憲法訴訟法」（簡稱「憲訴法」）。不久前，國會改革法案（擴權法案）之爭議，讓憲法訴訟成為熱門議題。最近憲法訴訟法的「修惡」立法爭議，更引起國人矚目。不過，憲法訴訟制度的發展向前行是時代趨勢，不容許走「回頭路」，如此人民權利保障才能強化與鞏固。

憲法法庭。（資料照）

我國憲法訴訟制度之建立，主要參考德國法制。德國聯邦憲法法院同時具有憲法機關及法院雙重身份。作為憲法機關，聯邦憲法法院有權自主制定議事規程，不接受任何職務監督，可以同其他憲法機關直接地、不用通過其他中間環節地進行交流，並獨立決定其預算（《聯邦預算法》第28條）。

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查《德國聯邦憲法法院法》第1條，第1項：聯邦憲法法院相對於其他所有憲法機關而言，是一個自主和獨立的聯邦法院。第3項：聯邦憲法法院自行制定議事規程，議事規程由法官會議決定。第2條，第1項：聯邦憲法法院由兩個審判庭組成。第2項：每個審判庭選任8名法官。第4條，第4項：法官應在其任職期限屆滿後繼續履行職務至其繼任者被任命為止。

《德國聯邦憲法法院法》第15條，第2項：當最少有6名法官出席時，審判庭才有能力作出裁判。如果一審判庭在特別緊急情況下無能力做出裁判，則由庭長指令進行抽籤，以確定另一審判庭的法官作為代理法官參與判決，直到最少法官數達到為止。審判庭的庭長不能作為代理法官出庭。詳細的規定見議事規程。

另查司法院民國2021年12月出版，《德國聯邦憲法法院法逐條釋義》（中譯本），全書1080頁，內容詳盡，足供參考。不知朝野立法委員及其助理們有沒有詳讀該書？否則，在立法院院會討論憲訴法「覆議案」時，就難以解決爭議。因為這群「不識字、兼無衛生」的藍白立法人士，只會擾亂，而做不了大事。

平心而論，德國聯邦憲法法院法常在國際上被譽為參照模式，甚至於是榜樣，此為一項公認的事實。而前述有關德國憲法訴訟制度的特色，均未見於我國現行憲訴法及有關法律規定，在當前檢討憲訴法「修惡」之際，應予注意。「他山之石，可以攻錯」是有道理的。



（作者為仲裁人）

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