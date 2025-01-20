晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》由憲訴法「修惡」爭議談起

2025/01/20 16:30

◎ 陳逸南

我國民主立憲制度發展由「大法官會議」時期走向「憲法法庭」，「司法院大法官審理案件法」發展成為「憲法訴訟法」（簡稱「憲訴法」）。不久前，國會改革法案（擴權法案）之爭議，讓憲法訴訟成為熱門議題。最近憲法訴訟法的「修惡」立法爭議，更引起國人矚目。不過，憲法訴訟制度的發展向前行是時代趨勢，不容許走「回頭路」，如此人民權利保障才能強化與鞏固

憲法法庭。（資料照）憲法法庭。（資料照）

我國憲法訴訟制度之建立，主要參考德國法制。德國聯邦憲法法院同時具有憲法機關及法院雙重身份。作為憲法機關，聯邦憲法法院有權自主制定議事規程，不接受任何職務監督，可以同其他憲法機關直接地、不用通過其他中間環節地進行交流，並獨立決定其預算（《聯邦預算法》第28條）。

《德國聯邦憲法法院法》第1條，第1項：聯邦憲法法院相對於其他所有憲法機關而言，是一個自主和獨立的聯邦法院。第3項：聯邦憲法法院自行制定議事規程，議事規程由法官會議決定。第2條，第1項：聯邦憲法法院由兩個審判庭組成。第2項：每個審判庭選任8名法官。第4條，第4項：法官應在其任職期限屆滿後繼續履行職務至其繼任者被任命為止

《德國聯邦憲法法院法》第15條，第2項：當最少有6名法官出席時，審判庭才有能力作出裁判。如果一審判庭在特別緊急情況下無能力做出裁判，則由庭長指令進行抽籤，以確定另一審判庭的法官作為代理法官參與判決，直到最少法官數達到為止。審判庭的庭長不能作為代理法官出庭。詳細的規定見議事規程。

另查司法院民國2021年12月出版，《德國聯邦憲法法院法逐條釋義》（中譯本），全書1080頁，內容詳盡，足供參考。不知朝野立法委員及其助理們有沒有詳讀該書？否則，在立法院院會討論憲訴法「覆議案」時，就難以解決爭議。因為這群「不識字、兼無衛生」的藍白立法人士，只會擾亂，而做不了大事。

平心而論，德國聯邦憲法法院法常在國際上被譽為參照模式，甚至於是榜樣，此為一項公認的事實。而前述有關德國憲法訴訟制度的特色，均未見於我國現行憲訴法及有關法律規定，在當前檢討憲訴法「修惡」之際，應予注意。「他山之石，可以攻錯」是有道理的。

（作者為仲裁人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書