自由開講》支持大法官勇於承擔 守護憲政 保障人民權益

◎ 房彥輝

立法院在藍白兩黨合力之下，以粗暴且未經討論之方式，強行通過三項有高度違憲疑慮的修法，分別是《憲法訴訟法》、《公職人員選舉罷免法》、《財政收支劃分法》（下稱憲訴法、選罷法、財劃法）修正案。

立法院在藍白兩黨合力之下，以粗暴且未經討論之方式，強行通過三項有高度違憲疑慮的修法，其中憲訴法修正案將導致憲法法庭實質癱瘓，人民權利救濟，以及違憲法案之導正，均將受影響。圖為憲法法庭。（資料照）

首先，憲訴法修正案，將導致憲法法庭實質癱瘓，人民權利救濟，以及違憲法案之導正，均將因此而受影響，且此修法導致立法院可以決定憲法法庭運作與否之條件，亦有學者認為已違反權力分立與憲法機關忠誠原則，且侵害人民訴訟權，而具有高度之違憲性；選罷法修正案，將變相沒收人民罷免權，無法淘汰惡質政客；財劃法修正案，將可能導致區域發展不均的狀況加劇，且嚴重影響中央政府施政，間接導致人民權益受損。

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因此，就此三項惡質修法，行政院可在收到法案後，站在守護憲政及人民基本權益之立場，依照憲法所賦予之權力，移請立法院覆議，倘若覆議案遭否決，就憲訴法之部分，可研議是否在總統公告新法後3天內，搶在法案正式生效前聲請憲法法庭判決，並同步聲請暫時處分，凍結其效力。

此外，就選罷法、財劃法的部分，於覆議案遭否決後，行政院亦可研議是否聲請憲法法庭判決及暫時處分，倘現任大法官已將憲訴法新法以暫時處分之方式凍結，即可擔負起憲政守護者之角色，讓違憲審查制度得以運行，並可考量是否依現行憲訴法之規定，將選罷法、財劃法以暫時處分之方式凍結其效力，並且將憲訴法、選罷法、財劃法修正案，以憲法法庭判決之方式，將其導正，以保障人民權益不受損害，並守護我國得來不易之自由民主的憲政秩序。

（作者為律師、法學碩士）

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