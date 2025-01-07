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自由開講》支持大法官勇於承擔 守護憲政 保障人民權益

2025/01/07 09:00

◎ 房彥輝

立法院在藍白兩黨合力之下，以粗暴且未經討論之方式，強行通過三項有高度違憲疑慮的修法，分別是《憲法訴訟法》、《公職人員選舉罷免法》、《財政收支劃分法》（下稱憲訴法、選罷法、財劃法）修正案。

立法院在藍白兩黨合力之下，以粗暴且未經討論之方式，強行通過三項有高度違憲疑慮的修法，其中憲訴法修正案將導致憲法法庭實質癱瘓，人民權利救濟，以及違憲法案之導正，均將受影響。圖為憲法法庭。（資料照）立法院在藍白兩黨合力之下，以粗暴且未經討論之方式，強行通過三項有高度違憲疑慮的修法，其中憲訴法修正案將導致憲法法庭實質癱瘓，人民權利救濟，以及違憲法案之導正，均將受影響。圖為憲法法庭。（資料照） 

首先，憲訴法修正案，將導致憲法法庭實質癱瘓，人民權利救濟，以及違憲法案之導正，均將因此而受影響，且此修法導致立法院可以決定憲法法庭運作與否之條件，亦有學者認為已違反權力分立與憲法機關忠誠原則，且侵害人民訴訟權，而具有高度之違憲性；選罷法修正案，將變相沒收人民罷免權，無法淘汰惡質政客；財劃法修正案，將可能導致區域發展不均的狀況加劇，且嚴重影響中央政府施政，間接導致人民權益受損。

因此，就此三項惡質修法，行政院可在收到法案後，站在守護憲政及人民基本權益之立場，依照憲法所賦予之權力，移請立法院覆議倘若覆議案遭否決，就憲訴法之部分，可研議是否在總統公告新法後3天內，搶在法案正式生效前聲請憲法法庭判決，並同步聲請暫時處分，凍結其效力

此外，就選罷法、財劃法的部分，於覆議案遭否決後，行政院亦可研議是否聲請憲法法庭判決及暫時處分倘現任大法官已將憲訴法新法以暫時處分之方式凍結，即可擔負起憲政守護者之角色，讓違憲審查制度得以運行並可考量是否依現行憲訴法之規定，將選罷法、財劃法以暫時處分之方式凍結其效力，並且將憲訴法、選罷法、財劃法修正案，以憲法法庭判決之方式，將其導正，以保障人民權益不受損害，並守護我國得來不易之自由民主的憲政秩序

（作者為律師、法學碩士）

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