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自由開講》台灣教育該檢視「學霸迷思」了！ 回應李忠憲教授《神話崇拜與政治現象的合流》

2025/01/14 20:00

◎ 張天泰

李忠憲教授《神話崇拜與政治現象的合流》提及為何柯文哲會被宗教化成教主偶像，李察覺白粉或小草，他們崇拜柯文哲主要的一個原因是，柯文哲是台大醫學系畢業的，台大醫院的醫學教授。

誠然如此，如李教授所言，迷戀台大醫學系，那種制約和強制力量是非常的龐大，這已經不是理性或科學的層次可言，是神學和宗教的問題。而柯案貪污證據已在眼前，只差通緝犯橘子1月中遣返回台當汙點證人，但白營護柯教主已成無智力宗教狂熱。

白粉或小草崇拜柯文哲主要的一個原因是：柯文哲是台大醫學系畢業的，台大醫院的醫學教授。 （記者張嘉明攝） 白粉或小草崇拜柯文哲主要的一個原因是：柯文哲是台大醫學系畢業的，台大醫院的醫學教授。 （記者張嘉明攝）

崇拜柯文哲是台大醫學系畢業的學霸，在「學霸」文化包裝背後是「萬般皆下品，唯有讀書高」的考試主義文化潛意識，這和台灣社會發展進行階級流動管道有關，教育幾乎依然是社會底層上升的唯一通道，緊扣住學生在社會上升的狹隘通道，而通過考試得到高教育地位，對於學生個人與家長家族的命運關係極大，導致現今社會部分人士依然停留在科舉考試思維，整個社會對於教育價值的認同具有趨同性變成單一化，此在西方社會發展少見。

但這樣的考試主義也漠視每位學生的獨特文化背景與生活經驗。因而人類個體兼具社會、歷史、思想、交流、轉化與創造性，而隨著知識經濟和資訊社會的快速出現，隨著大規模擴招帶來的高錄取率、高等教育大眾化，通過考試主義的學霸們，在創新思維培養上的缺陷卻越來越突出，也因為考試主義單一統一筆試考核形式強於培養求同思維能力，弱於求異思維和創新思維能力培養，久而久之，對於台灣國家人民的素質產生嚴重的負面影響，從而在溢出制度效益上出大問題。

考試主義所面臨的獨特文化背景，是深受科舉考試制度直接影響，科舉考試制度不僅對華人社會和知識份子的生活有重大影響，對照西方對於科舉考試的態度，雖然西方也推崇科舉對考試公正性做出貢獻，但無這樣因科舉制度所延生的考試主義或者現在延生出來的「學霸文化」，出現一種極化的現象，把社會上極大的財富分配給極小的一群有功名的讀書人。

當科舉制度所延生的應試文化和社會財富分配掛勾時，便開始產生了巨大的影響及許多弊端，包括只注重筆試而不重視辯論的科舉傳統，及過度重視排名順序、強調同質性優秀（培育出特質很像的人），卻忽視異質性傑出的考試主義，而這樣的獨特文化帶來筆試能力強、獲取排名順序前三（狀元、榜眼、探花）功名，就能有效得財富、權位的「書中自有黃金屋」途徑，但只重筆試能力忽略辯論能力的考試主義，會弱化重視辯論所培育的批判思考能力，及連帶失去批判思考能力引發創造思考能力的可能性，這都是現在台灣教育改革所遇到的歷史難題，與嘗試要完善的教育現代化目標；回來看崇拜柯文哲這樣學霸現象背後，制度背後的獨特文化如同大山一樣，阻隔著原先要透過教育改革讓台灣孩子全面發展的目的地。

「霸」在字義上有「能力超越他人」之意。《史記．卷四七．孔子世家》：「孔子為政必霸。」但為什麼白粉和小草或部分台灣社會大眾要崇拜「學霸」呢 ？而不是崇拜「道德霸」或「能力霸」？

（作者為政治工作者、教育博士）

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