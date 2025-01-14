自由開講》藍白毀憲亂政 司法務必守護憲政秩序的最後一道防線

◎ 邱志偉

「憲法訴訟法」修正覆議案藍白立委毫不意外的，以人數優勢予以封殺，還不依法邀請行政院長列席說明，審查此案過程甚至是在司法院缺席討論狀態下，由立法權越界處理司法權，這不僅是一場對於憲法的挑戰，更已經根本的動搖我國憲政秩序，由法律架空憲法，形同回到動員戡亂時期，必須要由司法守護最後的底線。

「憲法訴訟法」修正覆議案，藍白立委毫不意外的以人數優勢予以封殺，國民黨立委開心地舉牌合影慶祝。（記者塗建榮攝）

過去〈憲法訴訟法〉稱為〈司法院大法官審理案件法〉，但因為我國時代演進，許多案件已趨於複雜，僅以舊制之規範，很容易造成案件審議的困難，甚至影響釋字的產出。值得注意的是，這次的憲法訴訟法卻又走回頭路，再次把大法官作成釋憲的難度調高，這傷害的絕對是多數國人的福祉。

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因為在野黨藍白委員們，滿腦只有政治鬥爭，只有大法官會做政治決議，從不把大法官視為國人窮盡司法途徑後，最後希望的敲門磚。我希望國人要記得，未來因為大法官人事杯葛，外加這次修法後，致使大法官會議無法做出釋字的元凶是藍白委員，讓國人救濟途徑減少的是藍白委員，絕非民進黨政府與立法院同仁。

此外，更讓我心痛的是，大法官未來的公信力，也已經在這次高度的政治對立中，喪失國人的信任度，甚至誤認大法官都是帶有政治色彩。但實事上，目前國人對司法信任度普遍不高的情形下，大法官也是司法體系當中很重要的一環，不分藍綠的總統執政過，對於大法官與司法院所產生的釋字都會給予尊重，畢竟這是國家憲政秩序最後的守門人。然而，未來社會對於司法的不信任度，恐怕已上升至憲政層次，會動搖國人對整個憲政體系的信任度，將會成為台灣民主發展的重大危機，甚至是中國對台滲透的最大破口。

所以，這次我要非常肯定，行政院有意識到該法的迫切與重要性，因此說明了窒礙難行的理由，一言以蔽之就是大法官會議將會被藍白癱瘓。甚至是以位階較低的法律去凍結憲法條文所保障的司法權，這是非常荒謬的情況，只有在國民黨一黨專制的年代，用《動員戡亂時期臨時條款》來凍結憲法的荒謬可堪比擬。

覆議的精神就是要讓行政與立法有溝通的機會，藍白立委卻不願依照〈立法院職權行使法〉第33條的精神，由立法院邀請行政院長卓榮泰列席說明覆議案。 （記者羅沛德攝）

但更讓人不解的是，藍白還不願依照〈立法院職權行使法〉第33條的精神，由立法院邀請行政院院長列席說明覆議案。覆議的精神其實就是要讓行政與立法有溝通的機會，若只是再表決一次，我們都知道結果為何。但若能尊重行政院的說明溝通機會，才能讓憲政秩序穩定和諧，國人也更清楚究竟為何要覆議，而立法院又到底如何癱瘓了司法權。

未來根據民進黨團的主張，仍舊要回到現行制度上，將憲訴法聲請釋憲及暫時處分，由大法官來宣告這項恐癱瘓憲政秩序的條文，是否能夠持續。見諸國際上許多國家，當國會濫權或行政體系有擴權之舉，最終都還是要回到司法審查的救濟手段，尤其是憲政體制必須繼續運作下去，台灣的民主法治發展不能縱容藍白給杯葛，造成台灣出現憲政破口。

此刻，全體國人都必須警醒的是，藍白已經一步步透過財政、法律、立法調查權等手段，正在癱瘓政府的運作。如此清晰的脈絡，背後到底為誰所做？到底有沒有誰在下指導棋，相信國人都能看清，也盼在野陣營適可而止！

（作者為立法委員）

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