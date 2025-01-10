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自由開講》美國智庫訪台 談川普2.0對台影響

2025/01/10 20:00

◎ 廖明輝

美國華府智庫布魯金斯研究院院長勞絲博士（Cecilia Rouse）日前率團訪台，與賴清德總統會晤，並與中華經濟研究院共同舉辦「地緣政治與美國新政—台灣與美國的角度」研討會。此行不僅促進美台雙方的學術對話，也為川普2.0時代的全球政治經濟走向提供寶貴洞見。

美國總統當選人川普將於20日宣誓就職，各界關注川普新政府未來的政策走向，及對世界政經局勢的影響。（法新社）美國總統當選人川普將於20日宣誓就職，各界關注川普新政府未來的政策走向，及對世界政經局勢的影響。（法新社）

勞絲院長在研討會中坦率地指出，川普的政策難以預測，甚至有人笑稱需觀察他的社群媒體才能推測方向。川普表示將對進口商品加徵高關稅，可以視為一種談判籌碼，意在對貿易夥伴施壓以爭取更有利條件。然而，這些政策可能導致美國國內商品價格上漲，對經濟結構帶來衝擊。

川普提名的財政部長貝森特（Scott Bessent）和國家經濟委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）將成為經濟政策的核心人物。兩人都對關稅政策潛在影響非常了解，但也可能採取更鷹派的經濟立場。此外，川普的移民政策主要針對擁有犯罪紀錄的非法移民，但實際找到這些人可能比預期困難，因為非法移民並不會在外表表明自己身份。

針對政府效率的改革，馬斯克和共和黨議員提出削減預算計畫可能在某些層面奏效，但由於國會的薄弱多數派優勢，推進激進改革的可能性不高。此外，削減非必要開支也難以達到顯著財政節約效果，因為大部分支出來自社會安全、醫療保險和醫療補助等法定支出領域，支出隨著人口老化和社會需求的增加會持續上升。

布魯金斯研究院中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）則從地緣政治視角提出三項重要觀點。首先，世界正邁入新的地緣政治時代，大國競爭逐漸取代基於規則的國際秩序。特徵包括衝突增加、國際合作減弱及權力平衡變化。其次，全球領導力的實現將不再依賴於形成固定的對立集團，而是聚焦於處理具體議題。例如，國家將採取更務實方式解決能源、科技等跨國問題。最後，全球挑戰的協調性可能降低，包括應對氣候變遷及公共衛生等問題的多邊合作將面臨更多困難。

美國華府智庫布魯金斯研究院院長勞絲博士（左5）日前率團訪台，與賴清德總統（中）會晤，也為川普2.0時代的全球政治經濟走向提供寶貴洞見。（總統府提供）美國華府智庫布魯金斯研究院院長勞絲博士（左5）日前率團訪台，與賴清德總統（中）會晤，也為川普2.0時代的全球政治經濟走向提供寶貴洞見。（總統府提供）

何瑞恩認為川普對於如何參與多邊組織有很大的自由裁量權。認為他可能選擇很少參與這些組織，因為它們讓他感到沮喪。他不喜歡這些組織的運作緩慢，也不喜歡需要大量共識的操作方式。因此，川普不會花太多時間參加東協峰會、亞太經濟合作會議或深入參與這些組織的討論。我們正進入一個各國以自我利益為導向的時代，國家將更關注自身利益，而非努力貢獻於全球治理。

對台灣而言，身處美中兩大強權的博弈賽局之中，能做的事情並不多。然而，台灣仍然需要與美國國會保持密切聯繫，國會對台灣極其重要，應該建立更多的對話管道。另外，即使處境艱難，兩岸也需要努力緩和緊張局勢沒有對話，事情只會變得更糟每一個小事件都可能演變成一場大危機，對美中台三方造成極大影響。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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