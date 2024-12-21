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自由開講》經濟手段優先 川普的反戰策略

2024/12/21 20:00

◎陳啟濃

川普在接受國家廣播公司新聞網（NBC News）節目採訪，記者問到如果中共在川普任期內入侵台灣，他是否承諾保衛台灣？川普表示，他從不對這個問題表態；他反問說：「我從不表態，因為我必須談判，對吧？」

自由開講》經濟手段優先 川普的反戰策略美國總統當選人川普接受國家廣播公司（NBC）專訪，表示他不希望中國入侵台灣。（美聯社檔案照）

川普的發言受到國民黨賴士葆的錯誤解讀，賴士葆指出，過去川普曾公開表示，若發生戰爭會轟炸北京、課徵200%關稅等強硬措施，如今選上總統，卻是雲淡風輕，寄託於「希望不會出兵」。賴士葆並批評民進黨只會緊抱美國大腿，用「堅決仇中」的政策向美國表態，最終是癡心妄想夢一場，在美國眼中，台灣成了掏錢買貨的盤子傻子而已！

川普的發言受到國民黨賴士葆的錯誤解讀。（資料照）川普的發言受到國民黨賴士葆的錯誤解讀。（資料照）

錯誤解讀川普發言 國民黨營造「親共疑美」氛圍

國民黨慣於營造「親共疑美」的氛圍，讓台灣人對中共懷有好感，卻造成國人產生美國對台灣重視的疑慮。賴士葆對川普的發言胡亂解釋引申，就是在動搖台灣人對美國保護台灣的信任感。

川普的的意見是不想針對中共犯台這件事作任何表態，並不代表中共如果昧於國際社會的共同利益，貿然對台動武，川普就不會發動任何反制作為。因為川普的重心擺在經濟面，他自詡為談判高手，希望透過對中共經濟方面的制裁作為，阻斷中共對台動武的野心。

在大選日前，川普曾表示，如果中共「進入台灣」，他將對中國商品額外徵收高額關稅。打仗打的是後勤，更是消耗整體國家經濟，川普的戰略方向是以經濟手段要求中共止戰，讓中共評估對台動武可能會發生的慘痛後果。中共在權衡利弊得失，除了完全沒有勝算，更要面臨受到制裁後經濟蕭條的惡果，自然不敢輕易啟動戰爭。

（作者為政治評論員）

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