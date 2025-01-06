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名家分享—童子瑋》支持卓榮泰院長 國會應理性立法，健全中央地方發展

作為基隆市議長，我希望我們市民能夠清楚了解這些法案的影響。基隆長期以來都面臨交通、基礎建設與產業發展的挑戰。中央政府與地方政府在預算分配、任務分工上的合作，對改善基隆的在地建設是至關重要。但《財劃法》卻可能嚴重影響中央的財政能力，更將造成地方政府龐大的工作負擔。
名家分享

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2025/01/06 13:00

◎ 童子瑋

基隆是一座充滿韌性與希望的城市，然而我們的未來發展，不僅依靠地方的努力，更仰賴中央與地方協調分工的健全體制。近期立法院接連通過三大爭議法案，最後版本卻未經充分討論和理性協商，這樣的立法不僅損害憲政基石，更直接影響到基隆，以及市民在政策上的保障。

行政院長卓榮泰。（資料照）行政院長卓榮泰。（資料照）

作為基隆市議長，我希望我們市民能夠清楚了解這些法案的影響。基隆長期以來都面臨交通、基礎建設與產業發展的挑戰。中央政府與地方政府在預算分配、任務分工上的合作，對改善基隆的在地建設是至關重要。但《財劃法》卻可能嚴重影響中央的財政能力，更將造成地方政府龐大的工作負擔。

我始終相信，基隆市民的視野不會只停留在地方，而是能夠看見整個國家的需求。我們了解，國防、醫療、教育、科技這些領域，也需要穩定的中央財政支持，這不只是國家的整體發展，也直接影響我們的生活。

基隆當然需要更多的經費，我們也贊成基隆獲得更多的資源。但我們需要地方建設，但也同樣需要穩定的中央政策與合理的資源配置。因為建設不僅需要錢，更需要事權的明確分配與執行能力。

如果只談錢的分配，卻不考慮事權與責任分擔，將讓地方與中央陷入資源衝突，甚至將讓國家整體運作受到嚴重的衝擊。

當中央與地方的分工模糊、失衡，無論有多少預算、無法付諸實行，最終也沒有辦法兌現市民的期待。當國會立法無視程序正義，不顧財政平衡與執行能力，更可能加重地方發展的執行。

我希望我們的市民能站在國家的高度上，一起支持這段期間，賴清德總統與卓榮泰院長所展現的高度與格局。面對當前的法案爭議，他們始終以守護民主、理性溝通為優先，這才是一個具有責任感的政治人物展現的樣子。

因為我們需要的，是負責任的立法，而不是短視近利的政治算計。

我要呼籲基隆市民，和我一同支持卓榮泰院長，要求立法院正式徵詢行政院這些法案對國家財政的影響，為全國人民負責。（取自貼文）我要呼籲基隆市民，和我一同支持卓榮泰院長，要求立法院正式徵詢行政院這些法案對國家財政的影響，為全國人民負責。（取自貼文）

基隆是台灣的一部分，而我們也是台灣的一份子基隆的每一項進步，都離不開中央與地方的合作。從捷運建設到產業發展，從基礎建設到民生政策，這些都需要穩健的中央財政與完善的事權分配作為後盾。

我要呼籲基隆市民，和我一同支持卓榮泰院長，要求立法院正式徵詢行政院這些法案對國家財政的影響，為全國人民負責。

就像賴清德總統說的：「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。支持卓榮泰院長，就是支持一個理性且負責任的政府。

（作者為基隆議長）

本文經授權轉載自童子瑋臉書

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