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自由開講》協商的外溢 審議的幻滅／變質的本屆國會交換機制

2024/12/30 19:00

◎ 謝孟樺

立法院第11屆第2會期即將結束之際，「憲訴法」、「選罷法」、「財劃法」等三大法案修正案在上週已然通過，而如今的立法過程卻與今年5月時「國會改革法案」上演著相似的情景……

三大法案加上先前國會改革法案的立法過程皆發生了「委員會快速通關」之現象，就立法的機制而言，多數黨運用票數優勢而產生決策本質上並無問題，然而缺乏討論的情況下送出委員會，則體現了委員會本該運用其專業技術取向針對法案修正、法條審議的基本運作不足，意即「委員會中心主義」的蕩然若失。

爭議性法案進入委員會後，除了委員會審議外，往往伴隨著政黨間交換機制的「黨團協商」，圖為立法院長韓國瑜（左）召集朝野黨團協商，民進黨總召柯建銘（中）與黨團立委進入會場，要求韓國瑜妥善處理內政委員會開會爭議。（記者廖振輝攝）爭議性法案進入委員會後，除了委員會審議外，往往伴隨著政黨間交換機制的「黨團協商」，圖為立法院長韓國瑜（左）召集朝野黨團協商，民進黨總召柯建銘（中）與黨團立委進入會場，要求韓國瑜妥善處理內政委員會開會爭議。（記者廖振輝攝）

前述過程成為了一切亂象開啟的號角，一般來說具爭議性質的法案進入委員會後，除了委員會審議外，往往伴隨著政黨間交換機制的「黨團協商」，而如今與幾個法案相關的黨團協商無果，再加上缺乏充足討論的委員會審議，部分顯現出有別前幾屆國會變質的交換機制。

伴隨著本該在進入二讀、三讀會前的緩衝與交換之失靈，使得在國會全院表決上演了多數黨應用立法機制的優勢無情碾壓，而屬於少數黨的執政黨僅只能拖延議事，實質上並無法影響決策結果。這也使得在立法結束後，「覆議」與「憲法訴訟」的接連而來，甚至最終經由憲法法庭宣判「違憲」，令整體立法過程回到最初的原點——如此即為完整的本屆國會變質之交換機制而大法官人事案的全盤否決，與憲訴法新制規範的大法官審判之最低人數，或許又會對當前國會變質的交換機制帶來挑戰，與此同時卻也只能由公民社會吸收這些成本。

民主的本質建構於自由且充足的論述交換，從而產生能夠如實解決社會困境的決策，即便是在政治的攻防上，如此的價值仍需貫徹。然而，端看當前為止第11屆國會變質的交換機制運作下，筆者不禁想問：「問題是否解決了呢？」

（作者為研究生、社會評論員）

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