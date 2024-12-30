自由開講》協商的外溢 審議的幻滅／變質的本屆國會交換機制

◎ 謝孟樺



立法院第11屆第2會期即將結束之際，「憲訴法」、「選罷法」、「財劃法」等三大法案修正案在上週已然通過，而如今的立法過程卻與今年5月時「國會改革法案」上演著相似的情景……



三大法案加上先前國會改革法案的立法過程皆發生了「委員會快速通關」之現象，就立法的機制而言，多數黨運用票數優勢而產生決策本質上並無問題，然而缺乏討論的情況下送出委員會，則體現了委員會本該運用其專業技術取向針對法案修正、法條審議的基本運作不足，意即「委員會中心主義」的蕩然若失。

爭議性法案進入委員會後，除了委員會審議外，往往伴隨著政黨間交換機制的「黨團協商」，圖為立法院長韓國瑜（左）召集朝野黨團協商，民進黨總召柯建銘（中）與黨團立委進入會場，要求韓國瑜妥善處理內政委員會開會爭議。（記者廖振輝攝）

前述過程成為了一切亂象開啟的號角，一般來說具爭議性質的法案進入委員會後，除了委員會審議外，往往伴隨著政黨間交換機制的「黨團協商」，而如今與幾個法案相關的黨團協商無果，再加上缺乏充足討論的委員會審議，部分顯現出有別前幾屆國會變質的交換機制。

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伴隨著本該在進入二讀、三讀會前的緩衝與交換之失靈，使得在國會全院表決上演了多數黨應用立法機制的優勢無情碾壓，而屬於少數黨的執政黨僅只能拖延議事，實質上並無法影響決策結果。這也使得在立法結束後，「覆議」與「憲法訴訟」的接連而來，甚至最終經由憲法法庭宣判「違憲」，令整體立法過程回到最初的原點——如此即為完整的本屆國會變質之交換機制，而大法官人事案的全盤否決，與憲訴法新制規範的大法官審判之最低人數，或許又會對當前國會變質的交換機制帶來挑戰，與此同時卻也只能由公民社會吸收這些成本。

民主的本質建構於自由且充足的論述交換，從而產生能夠如實解決社會困境的決策，即便是在政治的攻防上，如此的價值仍需貫徹。然而，端看當前為止第11屆國會變質的交換機制運作下，筆者不禁想問：「問題是否解決了呢？」

（作者為研究生、社會評論員）

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