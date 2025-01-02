自由開講》大學生對立院亂象的建議：陳述實質見解 發揮公民力量

◎王廉

近期立法院與街頭的亂波跌宕，遠在千里之外於歐洲交換的筆者也時有所聞。而瀏覽網路媒體社群論壇後，深感我們需要多一點客觀理性。

立法院在藍白聯手下，強修選罷法等侵害人民權利的法案，朝野衝突不斷。（記者方賓照攝）

首先，筆者誠心建議所有關心立院衝突的夥伴，耐心的花點時間，逐條看過爭議法案內容「原文」與各陣營「原版」說詞，以第一手資料客觀分析。會如此說，實在是因為太多親朋好友，搞不清楚來龍去脈又嫌麻煩，乾脆直接在社群發問，結果想當然耳在哪個同溫層留言就得到哪樣的偏頗與片面，最後不是人云亦云被當槍使、就是茫茫然一頭霧水，徒呼政治好髒好混濁，接著tiktok、IG打開、回到從前誰當選誰落選無所謂的政治冷感。

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再來，請多提出、轉發有用可行的實質見解，呼口號與謾罵是沒法走出同溫層的。請清楚地講出立法院在吵甚麼？爭議法案有甚麼問題？為何需要我們即刻做出反應？身為公民，我們有甚麼能做？為甚麼要做？該怎麼做？

上街頭抗議當然是最直接的公民力量體現，而當我們在相揪捍衛台灣未來的時候，我們應該清楚的向不了解事件始末的人陳述前因後果，找第一手資料給他們看、講我們的分析，也請讓他們能夠自己決定到底要不要參與。

上街頭抗議是最直接的公民力量體現，然而當我們在相揪捍衛台灣未來的時候，應該向不了解事件始末的人陳述前因後果，讓他們能夠自己決定要不要參與。（資料照）

我們必須相信，即使沒有情緒性的用語、即使只是枯燥呆板的法條內容，只要多一點的思考與分析，多數人都足以察覺其間的不合哩，而唯有發自真心覺得這很重要很急迫，他們才會持續自發地站出來！

歷史總是驚人相似，台灣今日的立院亂象或許讓人不可思議，但揆諸民主史卻並非新鮮事。2010年起匈牙利總理歐爾班及其政黨以一系列憲法修正案與法律，逐漸削弱制衡機制，引發大規模抗議；2015年，波蘭執政黨「法律與公正黨」推動司法改革，削弱法官獨立性，於是歐盟指控其違反法治原則，對其啟動法律程序；再到近幾年以色列總理納坦雅胡和其右翼政府推動的侵蝕司法權的改革，引發每週不停歇的國內抗議浪潮。

這樣的代議士擴權顯然是民主蛻變中不可避免的一道坎，跨過去，我們就更加堅強。不過諷刺的是，以上例子清一色是執政黨在興風作浪——就此而言，台灣還真是方方面面獨步全球，也不枉了大家日夜投入共書歷史新頁。期末考完了，但台灣沒有完，大家繼續努力！

（作者為台大工學院學生）

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