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自由開講》食物浪費真相：我們能做些什麼？

2025/01/08 13:00

◎ 林子竣

台灣是一個以美食著稱的寶島，然而，在豐富多樣的飲食文化背後，卻隱藏著一個嚴重的問題——食物浪費。根據農委會的統計，台灣每年產生超過270萬公噸的廚餘，相當於每人每年浪費約120公斤的食物。不僅浪費了寶貴的糧食資源，還對環境與經濟造成了巨大壓力。這篇文章將探討台灣食物浪費的現狀、成因以及我們可以採取的具體措施。

根據環保署的報告，台灣每日產生的廚餘量約為1萬公噸，其中高達70%仍然是可食用的食物。（記者劉曉欣攝）根據環保署的報告，台灣每日產生的廚餘量約為1萬公噸，其中高達70%仍然是可食用的食物。（記者劉曉欣攝）

一、台灣食物浪費的現狀與影響

根據環保署的報告，台灣每日產生的廚餘量約為1萬公噸，而其中有高達70%仍然是可食用的食物。許多大型超市、餐廳和市場，由於過度供應或食品外觀不佳而報廢大量食材，這不僅導致經濟損失，也浪費了生產與運輸過程中投入的能源與水資源。

食物浪費會帶來多方面的負面影響，包括：

1.資源浪費：糧食的種植、加工與運輸需要消耗大量水、土地和能源，浪費食物等同於浪費這些寶貴資源。

2.碳排放增加：廚餘進入掩埋場後，會釋放甲烷這種強效溫室氣體，加劇氣候變遷。

3.社會不公：當大量食物被浪費的同時，仍有許多弱勢族群面臨糧食短缺的困境。

二、造成食物浪費的主要原因有以下幾種：

1.過度購買與消費習慣：許多消費者習慣於促銷時大量購買食物，但因保存不當或忘記使用，導致食物過期而丟棄。

2.保存與管理不善：缺乏妥善的保存知識和標籤管理，導致食材變質或過期。例如，冰箱中未妥善存放的蔬果容易腐壞，而誤解保存期限標示也會促使消費者過早丟棄食品。

3.餐飲業供應過量：餐廳和飯店經常準備過量食物以維持豐盛形象，然而多出的餐點往往最終被丟棄。

桃園市推廣各里設置「食享冰箱」，以「惜食」理念，分享食物，其中即期鮮奶最受歡迎。（民政局提供）桃園市推廣各里設置「食享冰箱」，以「惜食」理念，分享食物，其中即期鮮奶最受歡迎。（民政局提供）

三、解決方案與創新建議

1.社區冰箱：共享多餘食物

社區冰箱是一種創新的資源共享模式，讓居民可以將剩餘或未使用的食材存放在公共冰箱內供他人取用。這樣的設施不僅減少了浪費，也促進了社區互助。例如，歐洲許多城市已經推行社區冰箱計畫，並取得良好的效果。台灣可以在社區活動中心或公寓大樓內推動類似的計畫，幫助居民分享資源。

2.建立食物銀行：善用即將報廢的食材

食物銀行透過收集超市、餐廳和食品工廠即將報廢但仍可食用的食物，再經過檢查與分類後，分發給有需要的人群，如低收入戶或遊民。這不僅能減少浪費，也能解決部分社會福利問題。台灣已有多家食物銀行運作，未來可進一步擴展規模與服務範圍。

3.擬定採買計畫：合理規劃消費

在購物前列出清單並根據需求採買，可以避免過度購買。此外，鼓勵消費者根據食材保存期限安排烹飪計畫，充分利用食材。例如：優先使用即將過期的食材、將剩菜製作成新料理，如湯品或燉煮食品。

4. 提高教育與意識

推廣食物浪費的相關教育課程，讓學生與民眾了解糧食珍惜的重要性。此外，政府和民間團體可以舉辦活動，教導民眾如何保存與處理食材，提升社會整體意識。

四、結論

食物浪費不僅是資源浪費的問題，更是對環境和社會公平的挑戰。然而，只要我們從日常生活著手，透過共享資源、有效規劃與教育推廣，就能逐步改善現狀。社區冰箱與食物銀行等創新模式，為我們提供了具體可行的解決方案。未來需要更多公私合作，共同推動這些計畫，讓珍惜食物成為每個人的習慣，並創造更可持續發展的社會。

參考資料：

農委會統計報告：台灣食物浪費現況分析、環保署環境保護年報、國際食物浪費減量案例研究、台灣食物銀行協會資料庫

（作者為學生）

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