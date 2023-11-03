自由廣場》不懂廚餘的假專家

◎ 陳文卿

柯文哲自豪，他吃飯都吃光光沒甚麼廚餘，還說市民只要學他，就不會產生廚餘了，所以不需要興建廚餘處理設施。

柯文哲完全不懂「廚餘」：第一，食材從市場、到廚房料理，再經烹煮後送到餐桌過程，很多無法食用的部份都須剔除，這些是必須處理的廚餘，約占食材量的兩成，飯來張口的人看不到這些。

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第二、除非是純素食者，否則吃魚、肉，不可能連骨頭都嚥下去，這部分是必須處理的廚餘。

第三、過期腐敗的東西，不能給人吃，只能當作廚餘處理。

連廚餘是什麼都不懂，卻聒聒以為廚餘不需處理，很可笑。柯文哲當了八年台北市長，卻不知道，在他任內各行政區的清潔隊，為了將市民家戶及餐廳所產生的廚餘加以適當處理而絞盡腦汁。但台北市缺乏處理設施，在非洲豬瘟為爆發前，曾將廚餘後送到新北、桃園、新竹的養豬場作再利用。也有一部分廚餘是脫水後，委由其他縣市的堆肥廠協助處理，都靠其他縣市幫忙。

但因三、四年前受到非洲豬瘟疫情的影響，廚餘養豬再利用的方式受到很大限制，所以除了加強堆肥設施，能源化乃為重要的方向。環保署曾希望在台北、台中、高雄等都會區，設置廚餘厭氧消化生質能廠，可將廚餘有效處理外，也可產生甲烷再生能源的設施，這也是國際間有機廢棄物處理的重要趨勢。

柯文哲居然認為只要把飯吃光光，就不需要廚餘處理設施了，實在是天真。而且將環保局專業事務官苦心規劃的構想一筆推翻，甚至連中央的補助經費也拒絕接受。

台中市的生質能廠已順利運轉幾年了，台北市的厭氧消化廠仍遙遙無期，令人扼腕，對台北市民及基層環保同仁實在太不公平了。

（作者從事環保服務業）

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