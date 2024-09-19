自由開講》國內廢棄物處理政策邁向循環經濟解析

◎劉敏信，台灣省環境工程技師公會理事長，退休教授

廢棄物處理政策研析

我國自74年至91年推動「垃圾處理第一、二、三期垃圾計畫」，期間辦理衛生掩埋場的興建、擴建、改善工程等總計約500多處，以妥善處理民生垃圾。於80年代，政策方向改為「焚化為主、掩埋為輔」，並規定於96年以後，除偏遠地區外，生垃圾將不再進掩埋場，如此大幅減少掩埋場的垃圾進場數量。掩埋場因而轉型為焚化灰渣、不適燃廢棄物之最終處置場，並作為焚化廠歲修、天然災害發生時暫置一般廢棄物的主要環保設施。

請繼續往下閱讀...

然而，自106年起全國公共大型焚化廠進入整改期，停爐時間增加，原先全台垃圾焚化處理量能約為680萬噸/年，遠大於家戶垃圾總量470萬噸/年，因而焚化廠開始收受一般事業廢棄物排擠了家戶垃圾進廠量，導致全台形成所謂的「垃圾百岳」現象。本文從以下實務面向進行分析，期望為決策者未來的垃圾處理政策提供參考。

事業廢棄物的排擠，應回歸市場機制

統計顯示，全國25座大型焚化廠對一般事業廢棄物平均收費標準約為3,000元/噸，且事業單位進廠不需負擔15~20%的灰渣處理費用，而民間飛灰固化物處理費達25,500元/噸。以飛灰產率5%計算，應需額外負擔1,275元/噸（尚未包含約15%的底渣處理費用），因此，大型焚化廠平均收費標準約3,000元/噸顯然偏低，導致一般事業廢棄物進廠比例達28.5%，排擠家戶垃圾進廠處理量。

有限的提高資源回收率，徒增人力及能源

根據統計112年台灣的資源回收率已達58%，名列世界前茅，但垃圾總量仍快速增加。根據環境部統計，近五年來一般廢棄物總量從983萬噸/年增至112年的1,131萬噸/年，相對地，產生的資源回收廢料也隨之增加，為了提升有限的資源回收率，需投入大量經費及人力，且約有10%的資收廢料仍無法再利用，顯示現有焚化廠在事業廢棄物排擠下，無法應付逐年增加的廢棄物處理需求。

根據統計112年台灣的資源回收率已達58%，名列世界前茅，但垃圾總量仍快速增加。（資料照／新北市環保局提供）

垃圾混雜廚餘率高，傷爐又傷身

台灣垃圾檢測結果顯示廚餘占垃圾比例約20~30%。早期農村家庭產生的廚餘多自養豬、堆肥處理，隨著工商業及住宅大樓興起，以及禁止廚餘養豬政策的實施，廚餘以堆肥及厭氧發酵方式再利用。然而，廚餘收集體系不健全，都市社區型區域有集中收集廚餘設施，非都會區則依賴清潔隊收運且各路線並非每天清運，致使民眾習慣將廚餘打包後直接丟入垃圾桶，致使垃圾廚餘比例偏高，並由於垃圾中的氯含量較高，影響焚化設備運行和空氣污染防制設備的效能。

焚化爐也有其壽命，掩埋場設置不易

目前全台有25座焚化爐，其中有半數的使用年限超過20年，最老的內湖焚化廠將屆滿30年，超過25年的包括木柵、樹林、新店及文山四廠。二十年以上的焚化廠分布在基隆、台北市、台中市、彰化縣、嘉義市、台南市、高雄市（3座），共9座。為此，應籌劃延長焚化爐壽命，並持續引進新技術，汰換老舊焚化設備，並規劃興建新的焚化廠，確保焚化廠能輪替循環使用，穩定處理垃圾，避免垃圾堆置問題。另外三離島應蓋自主設施如小型爐，長期垃圾運回本島處理相當耗能，並非長久之計。

此外，依《環境影響評估細目及範圍認定標準》第28條第1項第五款規定：一般廢棄物或事業廢棄物的掩埋場或焚化廠之興建、擴建工程或擴增處理量，均需辦理環境影響評估。每年焚化廠產生的飛灰約需掩埋15萬噸，但掩埋場的土地取得及設置困難，因此，應提高焚化後灰渣的再利用率至100%。除了現行再生粒料與飛灰水洗再利用外，亦可借鑑新加坡的填海造陸模式，創造綠意盎然的垃圾伊甸園。

目前全台有25座焚化爐，其中有半數的使用年限超過20年，最老的內湖焚化廠（圖）將屆滿30年，超過25年的包括木柵、樹林、新店及文山四廠。（資料照）

廢棄物創造循環經濟

焚化為主、循環利用為輔

目前台灣垃圾的平均熱值為2,300~2,500 kcal/kg，平均每燒一噸垃圾可產生530度電，每年總發電量約可達34.6億度。根據113年度再生能源電能躉購費率3.9482元/度計算，未來可進一步以經濟為誘因，推動循環經濟。

建立完善的廚餘收集體系

根據環境部資料，家戶廚餘的含水量高達85~90%，經垃圾車壓縮及焚化爐放置貯坑兩周的脫水過程後，含水量可降至40~50%，最終重量僅剩35%。因此，廚餘的熱值僅約750 kcal/kg，不適合進入焚化廠處理。以每年680萬噸垃圾為基數，若能回收20%的廚餘，將減少約136萬噸的垃圾處理量。結合廚餘厭氧消化設備及沼氣發電，躉購費率為7.0192元/度，將具有高度的循環經濟潛力。

提供巨大垃圾去化管道

環境部環境統計查詢網108年12月統計分析，巨大垃圾產生量為12,922公噸/月，每年高達15.5萬公噸。然近年發生多起掩埋場火災事故，如苗栗市垃圾掩埋場廢家具暫置區大火等等，即因近幾年民眾生活習性、頻繁遷徙等因素造成巨大垃圾量增加，而且巨大垃圾已列於一般垃圾之處理對象，當家戶垃圾無法全數處理時，更遑論處理巨大垃圾，因此造成巨大垃圾大量堆置掩埋場後增加火災風險。為解決全國逐年產生增加的巨大垃圾，應建立鍋爐等設施，鼓勵業者使用木質系巨大垃圾SRF作為燃料，產製蒸汽或發電以達經濟效益，並同時減少掩埋場負荷，暢通去化管道後也同時解決垃圾及空污問題，一舉數得。

環保需以經濟為後盾

全球垃圾處理技術持續進步，有許多先進的空氣污染防制設備及材料可有效解決空污問題。無論是焚化爐、氣化爐、碳化爐等各有其優缺點，需根據不同操作條件搭配適合的空污防制設備。在經濟誘因下，環保與經濟將能兼顧，垃圾將能獲得實質處理，從而解決垃圾堆積問題。補貼政策不是長久之計，若環保產品的價格高於原生產品，將無法長期支撐循環經濟，身為專業環保人士，應該面對問題後提供專業技術以解決問題，才是務實及永續環境的作法。

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法