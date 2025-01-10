晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台灣對外國人才的矛盾：包容與排外並存的法規體系

2025/01/10 13:00

◎斯坦

台灣一向以包容和多元文化著稱，對中國人尤其顯得寬容。然而，當談到對其他國家有貢獻的外籍人士時，卻有著讓人不解的矛盾。這種矛盾在瑞典人盧卡斯的經歷中展露無遺：他在台灣生活了14年，經歷無數繁瑣程序，甚至被要求出國重新申請工作許可，最終才不容易獲得永久居留權。

瑞典人盧卡斯在台灣生活了14年，經歷無數繁瑣程序，甚至被要求出國重新申請工作許可，最終才不容易獲得永久居留權。（擷取自YT-外國人介紹台灣-Lukas in Taiwan （盧卡斯）影片）瑞典人盧卡斯在台灣生活了14年，經歷無數繁瑣程序，甚至被要求出國重新申請工作許可，最終才不容易獲得永久居留權。（擷取自YT-外國人介紹台灣-Lukas in Taiwan （盧卡斯）影片）

然而，這張永久居留證（Alien Permanent Resident Certificate）的名稱本身就充滿排外意味，幾乎是明白地告訴持有人：「你永遠是外人。」相比之下，在瑞士生活14年幾乎可以直接成為公民，而台灣欣賞的日本也只需1至3年就能拿到永久居留權。當世界各國競相吸引人才，台灣的官僚體系卻持續設下層層障礙，讓有意為台灣貢獻的人心灰意冷。

中國人優惠與雙重標準

這種矛盾還體現在中國人的特殊待遇上。根據國民黨的政策，中配要在台灣居住4年（現在是6年）即可申請身分證，甚至免放棄中華人民共和國國籍。這與台灣對其他外籍人士的要求形成鮮明對比。例如，外籍人士若想歸化台灣國籍，通常被要求放棄原國籍，這不僅是個艱難的決定，更是極為不公平的雙重標準。既然強調單一國籍，為何不先要求那些持有美國籍的國民黨人士放棄雙重國籍？或者學習日本的作法，發現持雙重國籍者，直接取消台灣籍。

人才政策的硬傷

台灣的法規體系不僅對外籍人士充滿排外意味，更難吸引優秀人才來台。現實是，對台灣有貢獻的人被拒之門外，反而讓中國人利用政策「洗人口」。例如，曾為台灣犧牲許多的瑞莎，她的努力和貢獻固然令人敬佩，但不應讓「犧牲」成為吸引人才的主要方式。相反地，應該為那些願意來台發展的人提供友善且公平的制度。

事實是，很多國家正在放寬移民條件，吸引國際人才。例如，德國和美國對外籍移民提供的政策比台灣寬鬆得多，且他們不會讓移民一輩子被當成外國人。相反，在台灣，即便拿到永久居留證，也無法享受如殘疾福利等基本權利。這樣的環境，如何能吸引、留住優秀的國際人才？

曾為台灣犧牲許多的瑞莎（後），她的努力和貢獻固然令人敬佩，但不應讓「犧牲」成為吸引人才的主要方式。（翻攝自臉書）曾為台灣犧牲許多的瑞莎（後），她的努力和貢獻固然令人敬佩，但不應讓「犧牲」成為吸引人才的主要方式。（翻攝自臉書）

數據揭示的真相

根據統計，歸化台灣國籍的人中，90%是外籍配偶，專業人才的比例微乎其微。這反映出台灣的移民政策對專業人士極不友善。稅率雖低，但薪資水準卻無法與美國、德國或日本競爭，這讓台灣難以成為國際人才的首選。即便有些人願意為台灣犧牲自己的國籍，卻未必能獲得應有的尊重與公平對待。

台灣需要改變

台灣的移民政策迫切需要反思與改革。如果繼續用不公平的雙重標準對待外籍人才，不僅難以吸引新血，也會讓那些本已對台灣有貢獻的人選擇離去。世界各國都在搶人才，而台灣卻在門口設下重重關卡，甚至對外籍人士抱持「永遠是外人」的態度。這樣的政策，對台灣的未來發展無異於自我設限。

是時候拋棄偏見，擁抱多元，為真正有志於台灣發展的人士鋪平道路了。

（作者為YouTuber、國際時事評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書