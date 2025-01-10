自由開講》台灣對外國人才的矛盾：包容與排外並存的法規體系

◎斯坦

台灣一向以包容和多元文化著稱，對中國人尤其顯得寬容。然而，當談到對其他國家有貢獻的外籍人士時，卻有著讓人不解的矛盾。這種矛盾在瑞典人盧卡斯的經歷中展露無遺：他在台灣生活了14年，經歷無數繁瑣程序，甚至被要求出國重新申請工作許可，最終才不容易獲得永久居留權。

瑞典人盧卡斯在台灣生活了14年，經歷無數繁瑣程序，甚至被要求出國重新申請工作許可，最終才不容易獲得永久居留權。（擷取自YT-外國人介紹台灣-Lukas in Taiwan （盧卡斯）影片）

然而，這張永久居留證（Alien Permanent Resident Certificate）的名稱本身就充滿排外意味，幾乎是明白地告訴持有人：「你永遠是外人。」相比之下，在瑞士生活14年幾乎可以直接成為公民，而台灣欣賞的日本也只需1至3年就能拿到永久居留權。當世界各國競相吸引人才，台灣的官僚體系卻持續設下層層障礙，讓有意為台灣貢獻的人心灰意冷。

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中國人優惠與雙重標準

這種矛盾還體現在中國人的特殊待遇上。根據國民黨的政策，中配要在台灣居住4年（現在是6年）即可申請身分證，甚至免放棄中華人民共和國國籍。這與台灣對其他外籍人士的要求形成鮮明對比。例如，外籍人士若想歸化台灣國籍，通常被要求放棄原國籍，這不僅是個艱難的決定，更是極為不公平的雙重標準。既然強調單一國籍，為何不先要求那些持有美國籍的國民黨人士放棄雙重國籍？或者學習日本的作法，發現持雙重國籍者，直接取消台灣籍。

人才政策的硬傷

台灣的法規體系不僅對外籍人士充滿排外意味，更難吸引優秀人才來台。現實是，對台灣有貢獻的人被拒之門外，反而讓中國人利用政策「洗人口」。例如，曾為台灣犧牲許多的瑞莎，她的努力和貢獻固然令人敬佩，但不應讓「犧牲」成為吸引人才的主要方式。相反地，應該為那些願意來台發展的人提供友善且公平的制度。

事實是，很多國家正在放寬移民條件，吸引國際人才。例如，德國和美國對外籍移民提供的政策比台灣寬鬆得多，且他們不會讓移民一輩子被當成外國人。相反，在台灣，即便拿到永久居留證，也無法享受如殘疾福利等基本權利。這樣的環境，如何能吸引、留住優秀的國際人才？

曾為台灣犧牲許多的瑞莎（後），她的努力和貢獻固然令人敬佩，但不應讓「犧牲」成為吸引人才的主要方式。（翻攝自臉書）

數據揭示的真相

根據統計，歸化台灣國籍的人中，90%是外籍配偶，專業人才的比例微乎其微。這反映出台灣的移民政策對專業人士極不友善。稅率雖低，但薪資水準卻無法與美國、德國或日本競爭，這讓台灣難以成為國際人才的首選。即便有些人願意為台灣犧牲自己的國籍，卻未必能獲得應有的尊重與公平對待。

台灣需要改變

台灣的移民政策迫切需要反思與改革。如果繼續用不公平的雙重標準對待外籍人才，不僅難以吸引新血，也會讓那些本已對台灣有貢獻的人選擇離去。世界各國都在搶人才，而台灣卻在門口設下重重關卡，甚至對外籍人士抱持「永遠是外人」的態度。這樣的政策，對台灣的未來發展無異於自我設限。

是時候拋棄偏見，擁抱多元，為真正有志於台灣發展的人士鋪平道路了。

（作者為YouTuber、國際時事評論員）

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