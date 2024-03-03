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自由廣場》中配比外籍神職人員享盡優待

2024/03/03 05:30

◎ 張國財

據報載，立法院中國國民黨黨團有意在本會期提案，將中配入籍取得我身分證年限比照其它外配，從六年縮短為四年；民眾黨也表態支持。

外配，是指與國人締結婚姻的非本國籍人士，在此定義之下：

（一）原籍中國、越南、印尼、泰國、菲律賓、柬埔寨、日本、南韓、馬來西亞、烏克蘭、土耳其、德國、美國⋯的台灣人配偶（以女性居多，男性占比偏低），因締結婚姻時均無我國籍身分，都是外配。中配，自然也是外配！

（二）同是外配的母國，越南、印尼、泰國、菲律賓、柬埔寨、日本、南韓、馬來西亞、烏克蘭、土耳其、德國、美國，沒有任何一國叫囂台灣是其固有領土，沒有一天到晚派軍機飛越台灣海峽中線挑釁，沒有動不動就派軍艦繞行台灣耀武揚威；這些文攻武嚇，中國樣樣都來。在此現實下，中配的身分，顯然比其它外配更特殊敏感！但，國者人之積，對於未放棄中國國籍（不是中國戶籍）的中配，萬一哪一天，中國對台灣動武，這些中配是要站在民主台灣這一邊，還是共產中國那一邊？

（三）許多外籍修女、神父，從年輕就把青春與愛心奉獻給台灣和台灣人，他們比台灣人更台灣，原住民語、台語、客語講得又溜又道地，也比台灣人也更愛台灣，甚至比台灣人貢獻更多，照顧啟智、身障、孤兒沒領薪水，不求回報，如此偉大的人，往往歷經卅多年後，才能拿到台灣身分證，反觀中配輕而易舉就得之，在野黨所謂歧視，完全偏離事實。中配必須在台灣補修民主素養學分，並在外配應享的權利與應盡義務之下，附加相對的限制約定，絕對是合情合理且有必要。

比起外籍修女、神父們，外配及中配的四年、六年入籍時限，有過分嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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