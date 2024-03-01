晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》白藍一起擺爛／只顧中配 不管台灣死活

2024/03/01 05:30

◎ 康駿銘

中國國民黨立委在立法院新會期提出，將中國籍配偶入籍年限從六年縮短到四年，民眾黨團表態支持，稱中配為「台灣的家人」，甚至利用「平等」、「人權」、「反歧視」等進步價值作為冠冕堂皇的藉口，至於國安疑慮、社會資源分配問題，卻隻字不提，引來網民撻伐。當年曾反對提案的民眾黨團總召集人黃國昌，也不吭一聲。再看立院各委員會召委選舉，白營全面支持藍營人士，包括極具爭議的外交國防委員會的馬文君，民眾黨的「藍綠一樣爛」戲碼正式宣告結束，當初的「藍白合」歹戲在立院上映續集：藍白一樣藍，白藍一起擺爛。

北京政府利用所謂的「平民」假藉「留學生」、「新移民」、「記者」、「跨國員工」等身份，在世界各國進行技術與情報竊取、影響力滲透、收買政商等行徑早已司空見慣，到處影響、破壞、擾亂文明世界的民主、自由、法治、文化，甚至社會價值與秩序，各國對中國這種「超限戰」所帶來的問題與安全風險不厭其煩，重視人權、平等的西方國家於是對中國的人、企業、投資者加強限制、審查，以保障社會與國家的安全利益免遭外國極權干擾。反之，中國對台灣的威脅與惡意則早已冠絕全球，但台灣的民選議員卻打算在制度上倒行逆施，加上藍白主張的「不在籍投票」，等同配合中國，將套用在香港的「人口清洗」戰術複製到台灣身上，隨時危及台灣得來不易的民主、人權、自由等價值。

政治力量由中國控制的香港，政策不斷向北京傾斜，把中國的利益視作第一優先，把香港人的利益與社會資源不斷輸送到中國，完全不顧中國與香港之間的無法兼容，對香港人的民生、經濟、社會與文化等所帶來的毀滅性破壞。民選公職人員理應以人民利益為第一優先，這些藍白人士所作所為，就如那些香港官員一樣，把自己當作中國地方官員、把台灣人當作次等公民。如今，親中勢力把持台灣的國會，放寬中國籍配偶的限制很有可能只是一道前菜，務必加倍留意、保持獨立思考，並在必要時發揮公民的力量。

（作者是台灣基進國際部專員，原籍香港）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書