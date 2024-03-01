自由廣場》白藍一起擺爛／只顧中配 不管台灣死活

◎ 康駿銘

中國國民黨立委在立法院新會期提出，將中國籍配偶入籍年限從六年縮短到四年，民眾黨團表態支持，稱中配為「台灣的家人」，甚至利用「平等」、「人權」、「反歧視」等進步價值作為冠冕堂皇的藉口，至於國安疑慮、社會資源分配問題，卻隻字不提，引來網民撻伐。當年曾反對提案的民眾黨團總召集人黃國昌，也不吭一聲。再看立院各委員會召委選舉，白營全面支持藍營人士，包括極具爭議的外交國防委員會的馬文君，民眾黨的「藍綠一樣爛」戲碼正式宣告結束，當初的「藍白合」歹戲在立院上映續集：藍白一樣藍，白藍一起擺爛。

北京政府利用所謂的「平民」假藉「留學生」、「新移民」、「記者」、「跨國員工」等身份，在世界各國進行技術與情報竊取、影響力滲透、收買政商等行徑早已司空見慣，到處影響、破壞、擾亂文明世界的民主、自由、法治、文化，甚至社會價值與秩序，各國對中國這種「超限戰」所帶來的問題與安全風險不厭其煩，重視人權、平等的西方國家於是對中國的人、企業、投資者加強限制、審查，以保障社會與國家的安全利益免遭外國極權干擾。反之，中國對台灣的威脅與惡意則早已冠絕全球，但台灣的民選議員卻打算在制度上倒行逆施，加上藍白主張的「不在籍投票」，等同配合中國，將套用在香港的「人口清洗」戰術複製到台灣身上，隨時危及台灣得來不易的民主、人權、自由等價值。

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政治力量由中國控制的香港，政策不斷向北京傾斜，把中國的利益視作第一優先，把香港人的利益與社會資源不斷輸送到中國，完全不顧中國與香港之間的無法兼容，對香港人的民生、經濟、社會與文化等所帶來的毀滅性破壞。民選公職人員理應以人民利益為第一優先，這些藍白人士所作所為，就如那些香港官員一樣，把自己當作中國地方官員、把台灣人當作次等公民。如今，親中勢力把持台灣的國會，放寬中國籍配偶的限制很有可能只是一道前菜，務必加倍留意、保持獨立思考，並在必要時發揮公民的力量。

（作者是台灣基進國際部專員，原籍香港）

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