自由廣場》瑞莎VS.徐春鶯

◎ 林志翰

瑞莎，一位歸化中華民國國籍的烏克蘭裔女藝人，成為台灣媳婦後在二○二○年創立「瑞星韻律體操協會」致力培養本土選手，七月帶著一群小選手先後到土耳其、西班牙參加國際賽事，共獲十九金、七銀、二銅佳績，為台灣爭光。先前傳出有望被列入民進黨不分區立委名單內，唯《國籍法》規定，新住民歸化我國籍後，須滿十年才有參選立委資格，而瑞莎於二○一三年取得中華民國永久居留證、二○一六年底取得國籍、二○一九年放棄烏克蘭籍取得身分證，非常遺憾地，二○二四年尚無參選立委的資格。

徐春鶯，柯文哲聲稱連面都沒見過的中配，被欽點進入民眾黨不分區立委的安全名單內。徐春鶯自一九九三年嫁來台灣，在台灣這塊土地落地生根達卅年，更擔任台灣新住民發展協會理事長，竟然說，兩岸並非國與國的關係，所以她沒有放棄「國籍」的問題，甚至烏龍踅桌，理不直而氣壯地說：難道中籍配偶都是共諜？還沒當上立委就如此刁蠻，一旦當上了還得了！

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兩岸若不是國與國，那徐春鶯何必當「中華民國」的國會議員？「中華民國」正在選總統，怎麼不是國家？中配只要打從心底認同台灣，就是新台灣人，沒人會指她是共諜，徐春鶯的說法像極愛潑政治髒水的柯文哲。

今年八月，提到兩岸關係時，柯文哲說，強調「特殊」就好，少講「國與國」，徐春鶯也是如此，要問問柯文哲，你選的是「中華民國」總統，還是台灣地區特首？

瑞莎放棄烏克蘭籍，成為新台灣人，致力台灣韻律體操的發展；徐春鶯，不認同「中華民國」是國家的新住民，傲慢刁蠻強硬，宛如中國在台發言人。民進黨、民眾黨分別考慮瑞莎、徐春鶯擠身不分區立委，兩種思維，看出兩黨的對中態度，恰是檢驗兩黨誰是真正堅持捍衛台灣主權尊嚴與利益。

（作者是國中教師）

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