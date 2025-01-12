自由開講》台電小額綠電交易結果／簡化手續 產業界的建議！

◎李建興、簡銘賢

台電繼2023年首度試辦自建小額綠電標售後，2024年再度自11月13日起上架開賣太陽光電與離岸風電等小額綠電，針對不同用戶用電時段（日間型、全日型），搭配不同需求量（1萬、10萬、20萬度）及年期（1年、5年），設計2種主商品各6款組合，並可加購20％冬日型綠電（在10～12月固定價格轉供），總額2000萬度。

台電113年度小額綠電11月13日正式起跑開賣，首度將離岸風電納入銷售標的。圖為台電離岸一期風場。（台電提供）

經過20天投標， 於12月4日決標，共有71家企業投標，最終由30多家企業採購了逾900萬度綠電，較去年增加近5成，最後得標價格介於每度5.4元至6.8元之間。根據決標結果，本次參與競標之企業集中在雙北地區，佔比超過5成；若以產業別分，得標者則以製造業為主，約佔45％，其餘則包含不動產經營業及金融保險業。

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上述的競標結果，對比於2024年台電的再生能源電能躉購費率：太陽光電＝3.7236～5.7848元/度；離岸風電＝4.5085元/度，顯然高了一些。雖然展現了市場機制之精神，但最後卻是在供給大於需求下產生了較高價格，實在有點詭異。而競標者集中在雙北，得標者以製造業為主，這是否意味著北部的製造業多為品牌供應鏈之故，而較中南部製造業更需要綠電？這符合現在實際的產業分布狀況嗎？抑或是中南部的製造業對於綠電的需求認知，少了一份敏感度？

站在產業界實際參與的角度，也有以下的看法：

一、 小額綠電標售立意良善，有助於中小企業對綠電之取得，但投標過程過於複雜，從申請帳號到可以投標耗費多時，可能已經澆息競標的熱度了。

二、 若要提高中小企業的採購額度，應該透過公、私協力的方式，讓民間的再生能源發電業者，除了躉售於台電之外，亦可與台電共同銷售小額綠電，建立一個具流動性的市場環境，既可讓中小企業獲得即時服務，也避免如今年般1千多萬度綠電無處去化的現象。

台電考量風、光綠電的發電特性，並針對不同用戶的用電時段差異，再搭配不同年期，設計全新搭配機制。（作者提供）

於經濟部讓台電在標準局綠電媒合平台釋出自建小額綠電的作法，確實能漸漸引領中小企業在公開市場上購得所需之綠電。或許在幾次經驗後，購售雙方會因為淨零政策的加速推動，而簡化買賣手續，並達到供需平衡的雙贏狀態。

（作者分為台灣中油公司資深電機工程師及大自然能源電業公司董事長）

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