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自由開講》中小企業像變色龍 快速適應變化的世界

2024/12/12 19:45

◎廖明輝

日前上網參加由「精實全球網絡」（Lean Global Network, LGN）主辦的「精實全球連結」（Lean Global Connection, LGC）會議。會議以視訊連續24小時不中斷方式進行，全球共有120個國家、上百演講者、及超過一萬人參與。今年台灣也沒有缺席，成功大學、東海大學、及台灣精實企業系統學會的教授與專家，在線上與全球觀眾分享「優化頭盔產品開發以克服市場挑戰」及「數位化如何協助精實轉型」的心得，得到熱烈迴響。

今年「精實全球連結」會議的大會海報與及吉祥物-變色龍Smed，象徵中小企業。（作者提供）今年「精實全球連結」會議的大會海報與及吉祥物-變色龍Smed，象徵中小企業。（作者提供）

今年的大會主題是「在不斷變化的世界培養適應性」，不僅是生存之道，更是創新起點。精實思維（Lean Thinking）的本質在於消除浪費與持續改善，目標在幫助組織快速回應市場需求，以最低成本提供最高價值。對中小企業而言，這種思維尤其重要，因為其資源有限，稍有不慎即可能因競爭壓力而失去市場立足點。例如，在台中企業家所組成的LINE群組看到中部幾家振動研磨廠已停止營運，提醒我們企業若無法快速適應環境變化，將面臨生存危機。

精實思維與適應性：中小企業的生存之道

精實思維的核心在於消除浪費和持續改善，其目的是以最低成本滿足市場需求，並提供最高價值。對資源有限的中小企業來說，這種以價值為導向的管理哲學非常重要。雖然中小企業規模與資源不及大型企業，但卻具備靈活應變特質，正如變色龍能根據環境變化調整顏色，中小企業的適應性來自於對市場變化的高度敏感性。當前全球經濟正受到地緣政治重組、供應鏈中斷、生成式AI等因素的挑戰，中小企業必須透過精實管理來強化自身的敏捷性。例如，供應鏈中斷已成為常態，精實思維強調價值流分析，可以幫助企業快速識別供應鏈瓶頸並進行調整以降低風險。

文化與人才：中小企業應對變化的核心動能

變色龍的適應能力還來自於內部系統的靈活性，對應到企業文化與人才培育。在中小企業，由於資源有限，吸引頂尖人才往往具有挑戰。然而，透過精實思維，企業可以創造一個尊重員工、鼓勵創新的文化，提升內部凝聚力與員工價值感，創造出零霸凌且高員工滿意度的環境。以日本的豐田公司為例，其管理哲學「豐田模式」（Toyota Way）不僅專注於效率，還強調對人的尊重與持續改善。這種以人為本的文化不僅能吸引優秀人才，更能激發內部員工主動應對變化。例如，透過工作坊、品管圈與改善系統，中小企業可以在有限的資源下激發內部創新能力，讓每位員工成為企業適應外部變化的推動者。

CEO的角色：變色龍的「大腦」

在企業轉型過程中，CEO的角色尤為重要。變色龍能快速改變顏色，是因為其內部系統能即時反應，企業的CEO正是這套系統的核心控制者。LGC 2024的演講者，來自法國的邁可·伯樂博士（Michael Ballé）指出，精實CEO的首要任務是清楚傳達組織目標與挑戰，帶領員工專注於解決「正確的問題」。這裡的「正確的問題」是指能直接影響客戶價值的核心議題，而非僅是內部流程的優化。例如，一家歐洲汽車電商公司透過CEO親自參與精實管理，成功在危機中實現業務成長，原因在於領導層專注於改善客戶體驗並清晰地傳遞企業目標。CEO的以身作則與明確授權，能夠有效提升組織對精實思維的理解，並幫助企業在變局中找到方向。

精實管理的實踐：從戰略到行動

要將精實思維轉化為具體行動，企業需建立一套以市場、文化與系統為核心的全面框架。市場驅動的策略指市場條件影響企業的選擇，而這些選擇進一步塑造精實策略。在快速變化的市場中，企業必須不斷評估外部環境並調整其營運方式，以確保競爭優勢。以人為中心則是組織內部的人員決定文化的建立，精實文化強調持續改善與對員工的尊重，這種文化能激發創新，並培養企業的適應能力。最後建立高效能的系統，組織系統的優化是精實管理的重要一環，從辨識浪費到支持改善活動，最終形成高度效能化的生產與營運系統。

企業需要建立以市場、文化及系統為核心的精實企業框架。（作者提供）企業需要建立以市場、文化及系統為核心的精實企業框架。（作者提供）

平衡今天與明天：變革性戰略的必要性

在不確定性加劇的現在，中小企業需在滿足當前需求以及為未來做準備之間找到平衡。過往的Hoshin Kanri（方針管理）通常以年度為週期，目標聚焦於三至五年後的發展。然而，當市場變化加速，企業必須縮短目標週期，並即時調整其戰略。例如，A3報告的分析方法雖適合現有問題的解決，但在面對突發性挑戰時，企業需要更快地作出反應。透過看板（Kanban）等工具，使流程更加透明，並提升其即時應變能力。

持續改善與永續發展：中小企業的未來之路

中小企業如同變色龍，其適應能力來自於對市場、文化與系統的整合。精實思維不僅是一種工具，更是一種價值導向的文化，能幫助企業實現持續改善與創新。透過專注於消除浪費、提升價值並培養適應力，台灣的中小企業可以在國際舞台上脫穎而出，實現永續發展。唯有不斷調整自身以應對挑戰，中小企業才能在快速變遷的世界中站穩腳步。就如同邁可·伯樂博士所言：「你需要平衡今天和明天。如果你只顧今天，你不會有明天；但如果你只顧明天而不顧今天，你也不會有明天」。精實思維作為一種變革性戰略，不僅是當前生存的關鍵，更是未來成長的基礎。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）


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