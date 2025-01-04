自由開講》台中倉儲惡火 企業也有社會責任

◎ 蘇明通

近日全聯台中倉儲施工引燃大火釀成九死八傷憾事，再怎麼事後檢討或賠償都難以撫慰其至親家屬。檢調機關及台中市政府對於承造及監造業者啟動刑事及行政責任調查之外，全聯的企業社會責任也值得關注。

全聯台中倉儲施工引燃大火釀成九死八傷憾事，除了檢調及台中市政府對於承造及監造業者啟動刑事及行政責任調查之外，全聯的企業社會責任也值得關注。（資料照）

首先，全聯網站的新聞專區，看不到任何對受害者的慰問，以及對此事件的檢討與反省，僅於事發後對外界詢問時表示尚未完工、無全聯員工在內、將配合調查的簡單回應，這對一個年營收逾二千億元的超市龍頭企業而言，顯然過於冷淡無情，也不符合平時標榜善盡企業社會責任的形象。

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固然整起事件源自承造廠商未做好工安及職安措施，但出錢興建的全聯，在道義上實在無法完全置之度外。全聯的工程部門，對於此一數十億元的工程，即使有委託建築師監造，理當還會在工地工務所至少派駐一位代表，與承造廠商及建築師事務所人員一起督管、協調工程進行，並向總管理部門定期或不定期回報工程進度、請示事項等。

全聯在工地如果未派駐代表，或所派代表疏於督管，則建築師派駐現場的監造人員，可能不會強力要求承造廠商做好工安及職安措施，雙方得過且過，彼此相安無事，遇到年底趕工時更易如此。比較嚴重的情形甚至是同流合污，監造及督管人員放水，承建造廠商藉此降低施工成本、追趕進度、獲取不正利益，甚至給付不正利益，打點監造及業主人員。公共工程令人詬病的不法不當行為，民間工程也可能發生。

即使全聯在此一事件無任何可歸責之處，但從維護企業形象、視倉儲工地勞工如自己員工的角度，全聯實可展現愛心企業的道義責任，主動發給死傷者慰問金，並對需要協助就業的親屬，提供進入全聯工作之機會。年關將近，這樣的舉動將會更加珍貴感人。

（作者為公務員退休）

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