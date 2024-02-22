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自由廣場》鋰電池火災毒害 市民健康無人顧?

2024/02/22 05:30

◎ 孫榮富

近日，深坑因鋰電池工廠火災飄散的濃煙已影響「雙北生活圈」，蔣萬安市府卻只發出「不痛不癢」的五點聲明，雙北市民的怒火實在按耐不住。究竟，空氣有沒有毒？是否會毒害市民？雙北市府要不要究責及補償？

蔣萬安市府聲明「受影響的市民，你們辛苦了」，從蔣萬安對環保局的要求來看，似乎將這場火災造成市民對空氣的不滿，定位在「一般空污」的範圍內。但據林口長庚醫院臨床毒物科醫師顏宗海指出，鋰電池燃燒會產生「氟化氫」毒氣，這是相當毒的氣體，會影響人體的呼吸道及肺部。若吸入太多，還可能造成肺炎。試問蔣市府：這還能說是「一般空污」嗎？若這不叫毒害，那什麼才是？

已有專業醫師提醒中永和、新店、木柵等地，要全天門窗緊密，盡量勿外出，急須出門者，務必戴N95口罩，尤其氣喘或慢性阻塞肺疾病等族群，若出現胸悶、喘，須盡快就醫。蔣萬安市府似乎沒搞清狀況，只要求環保局進行空氣品質檢測，但難道不必要求衛生專業單位及專家，加入並切實瞭解這場鋰電池火災，對人體健康造成的可能危害嗎？並主動採取積極對策嗎？

新北市政府目前的「政治動作」也是不足，其環保局的相關表示則是：待事故判定是否涉及空氣污染防制法第卅二條，管理不當產生自燃致產生異味污染物，若有違反法令則將依法告發處分。如此做法，也太過保守，對解決新北市民的恐慌及健康危害，實在不夠。

針對這場「鋰電池火災毒害」，雙北市民要的是一個「有責任」的「政治家」，而不是只會「依法行政」的「公務員」。且看位於深坑的金寶集團，民間企業都已先開出第一槍，主動宣布：為確保員工健康，同仁可以居家上班。

借鏡企業的效率，難道，雙北市府不須在最快時間內，進行這場毒害的相關究責？難道，雙北市府不須「承諾」給其市民一個補償嗎？

（作者是新黨輿情中心副主任）

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