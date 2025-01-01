自由開講》觀光客不是談判籌碼

◎ 林清泉

中共國臺辦近日將兩岸旅遊問題歸咎於我國政府，並試圖透過所謂「三問」轉嫁責任。然而，此舉更凸顯中共的動機不在於恢復正常交流，而是欲將觀光旅遊作為政治施壓的工具。

中國國台辦將兩岸旅遊問題歸咎於我國政府，並透過「三問」轉嫁責任，凸顯中共的動機不在於恢復正常交流，而是欲將觀光旅遊作為政治施壓的工具。（資料照，翻攝直播）

我國陸委會也指出，自新冠疫情趨緩後，中方持續為恢復陸客來臺設下附帶條件，甚至將觀光作為談判籌碼，企圖迫使臺灣在主權與國安問題上讓步。例如，中共不僅未解除赴臺禁團令，還進一步強化法律手段，如《反間諜法》和「懲獨22條」，加強對臺灣民眾的威脅與監控。這些舉措顯然與旅遊交流背後的友善互動背道而馳，充分暴露出中共政治操弄的本質。

請繼續往下閱讀...

對於以上種種行為，國臺辦並未正面回應，反而再度對臺灣維持赴陸旅遊的橙色警戒提出質疑，試圖將安全措施扭曲為政治障礙。對此，我國陸委會強調，此警戒完全基於合理的安全考量。近期中共軍機頻繁擾臺，加上對臺灣民眾進行無故盤查、留置和逮捕事件頻傳，顯示中國不僅缺乏善意，更持續對臺施加壓力。

面對這樣的威脅，維持橙色警戒是保護國人安全的必要手段，並非如中共所稱的「阻撓交流」。反觀中共未能保障基本的人身安全，卻反將責任推給臺灣，這種倒果為因的手法更令人質疑其所謂「善意」的真實性。

中共將觀光交流當作政治工具的行徑，不僅對臺灣民眾構成安全威脅，也破壞市場正常運作的秩序。臺灣早已表明歡迎陸客來臺旅遊的立場，問題的癥結在於中共不願放下政治前提，將恢復交流與統戰操作綁在一起。

陸委會指出，自新冠疫情趨緩後，中方持續為恢復中客來臺設下附帶條件，甚至將觀光作為談判籌碼，企圖迫使臺灣在主權與國安問題上讓步。（資料照）

中共利用觀光市場進行政治操作的歷史早有前例，例如2016年以來，透過削減陸客來臺人數作為懲罰手段，試圖干預臺灣內政。如今再次上演類似劇碼，只會進一步打擊兩岸互信，無助於改善關係。要真正恢復兩岸正常交流，中共必須捨棄政治綁架與威脅策略，並以尊重臺灣民主與主權及平等交流為前提。任何帶有附帶條件或統戰目的的交流措施，只會加劇對立與不信任。

觀光旅遊應是促進人民交流與理解的橋樑，而非政治鬥爭的籌碼。中共若真心希望恢復正常往來，應放下統戰手段，停止以觀光客威脅臺灣。唯有在尊重與對等的基礎上，兩岸才能建立互信，邁向穩定與和平的未來。

（作者為大學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法