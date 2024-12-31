自由開講》從柯P貪汙案 談破解藍綠對決的思考技術

◎ 張天泰

前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉圖利威京集團主席沈慶京，讓京華城取得20％容積獎勵並從中收取1710萬元賄款，台北地檢署依違反貪汙治罪條例違背職務收受賄賂、圖利和公益侵占等3罪起訴，共求刑28年6月。

前台北市長、民眾黨主席柯文哲（見圖）因貪汙被起訴求處重刑，也讓人不禁思考：台灣政治面對藍綠矛盾困局，除了藍綠對決的絕對二元對立的思考習慣外，有沒有開放另一種新政治方式的可能？（記者方賓照攝）

約11年前，我在台灣大紀元時報發表<【教育最前線】母親眼淚來自一個正直孩子之死>一文，也曾引用台大醫院創傷醫學部主任柯文哲曾說過：「台灣急需人格教育。一個有人格者，要有道德勇氣。看到不合理的事情時，敢說出來。我們要思考如何塑造一個環境，讓學生見到不道德的事情，敢自由地講出來，這是我們現在最需要的教育。」

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是柯P變了或其利用藍綠矛盾的騙術高明？

哀矜而勿喜，今天柯P因貪汙被起訴求重刑也代表其騙術，騙了台灣選民十數年。

今天養柯P壯大到可貪汙，關鍵是柯利用了藍綠矛盾，台灣政治除了藍綠對決的絕對二元對立的思考習慣外，我們能不能開放另一種新政治思考方式的可能？

傳統的二元思考方式是面對眼前的問題，便快速的找尋原因，也經常在面臨衝突抉擇的選擇，只使用二選一的方法，採取的是拒斥不同立場陣營的觀念，選用自己熟悉或是自己認為唯一正確的答案與方法，但在二元對立的思考方法脈絡下，形成了讓兩陣營進行「對壘」的狀態。對壘只會形成雙方立場的孤立化，更容易造成極化對方立場，增加己方表面立場的合理性，而彼此進行二元思考對決時，雙方常會誇大己方與對方不同，並且扭曲對方的意思，各自形成極端的論述，以企求否認對方的立場的效果。結果雙方更不容易接納對方或修正己方的立場。這樣的情況往往只有形成雙方立場更為敵對，彼此不斷進行標籤化的傷害，而未將問題做真正的解決。

影響更深遠的是，二元對立的思考法也會限制了我們平日思考問題的視野與習慣，忽略了許多台灣政治和政策議題不能使用二元對立思考，二元對立思考法阻礙了知識的流動變化性，更重要的是，這樣的思考方法讓我們原先開放的心靈變成狹隘與固化。

台灣政治涉及許多複雜的政策議題，藍綠雙方有各自的堅持，常演變成對立衝突，如能理解雙方立場多方思辨，或可避免造成不必要的衝突傷害，及無意義的社會資源耗損。（資料照）

是否有新的政治思考方法出現的可能性？面對所謂容易陷入絕對二元對立思考的社會議題時，如何不把兩陣營可能互相衝突的選項，化約的看成兩個不相關的概念直接分開？如何去找尋兩陣營互相依存關係，以及為影響人類死刑存廢問題，找尋所有可能的原因與互動影響？不停留於贊成A的部分思考立場的存在，就等於否定B部分思考立場的方法使用的合理性與合法性。可以嘗試思考的是，也有可能是兩種方法融合而成一種新方法出來。

台灣政治涉及許多複雜的政策議題，需要同時理解藍綠立場來先進行多方思辨。然而在進行社會議題倡導、對話、協商與問題解決的過程中，這也是為什麼筆者會運用臉書，當作理解藍綠政策立場的有效管道，進行各自政治論述的資料庫蒐集約十多年，且不只是偏綠的媒體新聞要看，偏藍的媒體新聞更要如數家珍，有能力跳脫原先習慣的絕對二元對立的政治思考方式，也可避免造成不必要的衝突傷害，以及無意義的社會資源耗損。

藍綠陣營的政治和政策論述，必須同時比對，知彼知己者，百戰不殆；不知彼而知己，一勝一負；不知彼，不知己，每戰必殆！

今天柯P貪汙自食惡果，台灣政治第三勢力即將輪替，台灣選民這次要選對，運用批判性思考力（Critical Thinking）判斷投票，勿掉入藍綠矛盾和絕對二元對立意識形態的陷阱導致重複被騙。

（作者為教育博士、政治工作者）

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