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自由開講》兩岸主權應明確分立

2024/12/24 11:30

◎ 林清泉

前立法院長王金平日前提出「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，這一說法雖有平衡表述的意圖，但在事實與法律上，中華民國（臺灣）主權獨立的正當性無需模糊化臺灣自1949年實現有效治權，建立了完整的民主政治制度，並被全球多數民主國家認可為亞太地區的自由堡壘。無論從歷史、法律還是現狀來看，臺灣與中國大陸早已分屬兩個獨立政權。

前立法院長王金平日前提出「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，這一說法雖有平衡表述的意圖，但在事實與法律上，中華民國（臺灣）主權獨立的正當性無需模糊化。（資料照）前立法院長王金平日前提出「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，這一說法雖有平衡表述的意圖，但在事實與法律上，中華民國（臺灣）主權獨立的正當性無需模糊化。（資料照）

對此，中共國臺辦發言人朱鳳蓮則表示「兩岸同屬一個中國的法理事實清楚」，陸方願在堅持「一個中國」原則和「九二共識」基礎上與臺灣各界人士對話溝通。然而，「九二共識」在臺灣內部並無共識，其解釋更未經全民公投或立法院確認，缺乏法律效力。中共片面操作「九二共識」，意圖消弭臺灣的國際主體性，這對臺灣的國家安全與國際地位構成重大威脅

中共方面提出的「深化兩岸融合發展」和「共同致力國家統一」等論調，表面上為對話鋪路，實際上卻帶有高度前提條件。所謂「融合發展」，多集中於經濟利益與文化交流，但其背後掩藏的是政治和軍事壓力，例如頻繁的軍事演習和外交孤立行動，均表明中共並未真正尊重臺灣的自主權。

面對中共步步進逼，臺灣需要展現更強的主權信心與實力。一方面，國軍應繼續推動現代化，確保在區域安全中維持威懾力；另一方面，臺灣需加強與理念相近國家的合作，進一步鞏固在國際社會的支持力量。美國、日本與歐洲多國近年來對臺灣的支持力度增加，這是臺灣民主價值的重要外溢效應。

王金平的表述雖有緩和立場之意，但兩岸現實需要更加明確的定位：治權早已互不隸屬，主權更不容混淆。國人必須堅持自我認同，透過民主制度與國際參與，持續向世界展現自身的價值與正當性。兩岸關係的本質並非統一與分裂的單一選擇，而是自由與威權的對抗。

（作者為大學生）

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