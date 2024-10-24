社論》不談「民主」 奢談「對話」

國民黨談兩岸對話，談統一目標，偏偏少了「民主」的關鍵詞。（資料照）

海基會稱，「九二共識」已經過時，歡迎中方來談「二六共識」，國台辦回以不必另起爐灶。另，聯合利劍圍台軍演，平潭牛山島實彈射擊，有民進黨市議員提案，要求停辦二○二四雙城論壇。蔣萬安則強調：兩岸關係越緊張越需要溝通跟交流。「獨」要講民主，「統」更要講民主。九二共識，毫無民主可言。偏偏，時下的國民黨，尤其馬英九、朱立倫呈現的國民黨，在台灣打著民主反民主，卻與中國專制統一相向而行。

威權時代，聯合國「排我納匪」，美國捨ROC就PRC。蔣經國的圖存之道，僅剩革新保台，把「反攻大陸」的政權正當性轉移到「經濟奇蹟」。革新保台，令小蔣在風雨飄搖年代，力抵本省、外省聯合的黨外運動挑戰，「增額」選舉屢戰屢勝，穩住「萬年國會」之「法統」。與此同時，小蔣深知，不分本省、外省，經過國民黨長期宣傳，台灣人民都抵死不從中共一黨專政，所以重新建構「反共戰略」：從軍事反攻改為政治反攻。其一，不接觸、不談判、不妥協，向所有本省、外省人民掛保證，不會與「共匪」私相授受，讓紅潮淹沒台灣（台澎金馬）。其二，堅守民主陣容，三民主義統一中國。換言之，向台灣跨族群承諾，不會將大家推向「紅色中國」。小蔣的接班人李登輝，不愧為經國學校的學生，「國家統一綱領」，目標設在「建立民主、自由、均富的中國」。這就讓台灣人民放心，而北京陷於被動。

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於今回顧，兩蔣時代結束，台灣的政治、社會心理，大體上還是沿著兩蔣路線走，只是，多了一種民主欲求。李登輝推動本土化、民主化，在黨內外來精英的壓力下，距離他執政後期的「兩岸特殊的國與國關係」還很遠。經濟這一塊，跑得更快，從中小企業開始，爭先恐後錢進中國。而一九八九，天安門六四屠殺，令兩岸關係、台灣的中國觀瞬間降溫，雖然企業界的錢進中國熱情不減，連許信良也提出「大膽西進」主張。王永慶的海滄計畫，李登輝的戒急用忍，預示後來政治、經濟之互相角力。

似乎，台灣不少人是健忘的。此所以，二○○四的牽手護台灣，獲得廣泛的響應，仍不妨主張「同屬一中」的國民黨佔有國會優勢並執政。台灣的兩黨政治，藍綠輪流執政，北京也就壓寶國民黨，後來增加民眾黨，而拒絕與民進黨往來。國民黨的穩定支持，不僅由於「鐵票」，還有「厭戰」的社會心理。如今，隨著國民黨在野長期化，更加仰賴北京之奧援，其政策主張能否繼續獲得主流民意支持，有待觀察。可以確定的是，北京對台灣、中華民國的機艦脅迫、戰狼外交，國民黨若仍「相信習近平」，圍台軍演學舌北京「賴清德是試圖挑起戰爭的人」，對其選舉競爭恐怕難以正面期待。年初大選，國民黨寄望藍白合卻落空，除了細部的策略失誤，其所傳達的最大訊息在於，國民黨的反獨促統路線，連它自己也失去獨力贏得執政的信心了。

藍白國會之亂，賴清德靠攏中華民國。國民黨的回應，著重強調它的中華民國是面向統一的。國民黨所忽略的一點是，許多人接收到賴所凸顯的，反而是民主面向，台灣未來要由二三○○萬人決定。「中華民國統派」，終極目標是把中華民國、台澎金馬鎖進對岸的一黨專政，偏偏香港被國安法二度回歸的恐怖，當下依舊是現在進行式。老實說，國民黨即使要堅持「中華民國統派」立場，也要給台灣人民一個「未來民主中國」的想像，才「騙」得到選票。已經沐浴在民主生活，生下來就是民主公民，台灣人民怎能忍受逆流至「姓黨」年代？以往，從兩蔣到李登輝，「自由中國」、「三民主義統一中國」、「建立民主、自由、均富的中國」，北京當然是聽不下去，但至少台灣人民聽了放心。

統、獨是台灣的基要議題，並非有人所謂的假議題，因為它在高層次選舉，總是產生決定性作用，二○一八至二○二○，二○二二至二○二四，大家記憶猶新。而與統、獨議題相關，是不同政黨對兩岸對話、中國前景的不同看法。至於民意，公約數日益明顯：只要中國一黨專政，不尊重台灣民意，兩岸便難啟有效對話。在這種情況下，所謂的統一，一如香港，終非台灣人民所期待。國民黨談兩岸對話，談統一目標，偏偏少了「民主」的關鍵詞，無乃政黨競爭自陷於劣勢。民眾黨，何嘗不然。

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