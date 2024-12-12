社論》「兩岸喬王」？

王金平拋出兩岸「新」論述：兩岸治權不相隸屬，主權同而不分，尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華人民福祉的機會，接受現實的狀態，但不否定歷史的情感，分治而不分立，是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機，最務實的做法。王金平避而不談的，則是民主、自由、人權、法治、多黨競爭、政權輪替等普世價值。

所以，馬英九、朱立倫都覺得與王金平心心相印，這一點似乎說明了，王的「新」論述並沒有出格，本質上是連馬朱路線。王金平表示，不會提九二共識，提了不是，不提也不是，總是有人有意見。不提，並不等於否定，比較像是心照不宣，只是沒說出口而已。王應該心知肚明，北京對「體現一個中國原則的九二共識」一往情深，絕對不容搞曖昧。幾年前，江啟臣將九二共識當成昔日兩岸互動過程的歷史描述。結果，習總書記沒有發賀電給江主席，他的出格論述遂船過水無痕。

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上個月中，王金平在廈門會見宋濤。王金平侃侃而談中華民族、中華文化，引述汪道涵「兩岸之道，唯和與合」。據報導，王金平全程未講九二共識，最後才提出兩岸共識。宋濤也回以兩岸同胞都是中國人、一家人，中華民族優秀傳統文化、共同家園、中華民族偉大復興是兩岸同胞的歷史使命。但宋特別劃了重點：認同兩岸同屬一個中國，不搞分裂活動。王的「新」論述面世後，廈門「兩岸企業家峰會」，王滬寧人不到令到：堅持一中原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉。他並呼籲：兩岸企業家壯大中華民族經濟。

也許，王金平的「新」論述，啟發之一是柯文哲的「兩岸一家親」。透過這個通關密語，北京也沒有逼柯吐出九二共識四個字，甚至「中國那方面一直要他選（總統）」。王的主權同而不分（一個中國）、共同追求中華人民福祉（一個民族）、分治而不分立（以統一為目標的互不隸屬）、兩岸之道唯和與合（和平統一），是否能夠發揮通關密語效用，一如柯文哲受到的寬鬆待遇？北京會不會重施故技，就像九二共識的兩手策略，一面讓人在台灣「各表」騙選票，另一面雙方卻有「同表一中」的陽謀？

相差二十歲，八十三歲的王金平，不同於六十四歲的柯文哲。此時此刻提出兩岸「新」論述，除了北京接不接受，另外值得觀察的是，他所謂的跨黨派想要兜攏哪些人？以及，他對自己設定的目標何在？立法院長、黨副主席，名片上都有了，黨主席、總統副總統，則是王金平尚缺的徽章。當然，如果從年紀來看，又有另外一種可能，就是kingmaker（造王者），有影響力決定統治者的人。在台灣，王金平在政壇堪稱不倒翁，一九七六起擔任立委，一九九三起副院長，一九九九至二○一六院長，各路人馬都有朋友，慈悲沒有敵人。二○一三，不識相的馬英九，總統兼黨主席，大張旗鼓開戰國會議長，搞得自己灰頭土臉。王金平，政治長青樹，不是省油的燈。這是他的能量，北京自然也想融合，尤其是王與地方的關係。

問題在於，立法院的利益交易所，東西南北各路人馬，這位「喬王」總可以把難題擺平，這款功夫兩岸同理可證嗎？當年，兩蔣深知，共產黨是用刀叉吃人肉的。連馬朱以降，更不要說地方要角、宮廟組織、文武百官、黑白兩道，在老共的縝密滲透下，入網之魚何其多。老共的擒拿術，不可小看。台灣人民的眼睛，也很雪亮。如果換湯不換藥，跟連馬朱只差在使用不同的形容詞，至少在台灣要經過選民的檢驗。至於，「喬王」的功夫，如果在兩岸也笑傲江湖，那麼，藍綠白各色政客也只能自嘆弗如了。

話說回來，這回王金平出手，也再次印證了，只要接受北京標準，就只能在有限的空間裡面，表演有限的舞姿變化。與狼共舞，結果就是越來越接近狼的嘴邊。王金平援引，李登輝首任民選總統就職致辭的「兩岸都以追求國家統一為目標」，來支撐自己的「分治而不分立」。殊不知，承擔台灣頭家賦予重任，民主先生立志不與狼共舞，一路走到「一九九一修憲後，兩岸關係定位在特殊的國與國關係，所以並沒有再宣佈台灣獨立的必要」。卸任後，更一往直前「國家正常化」，抗拒任何形式的矮化台灣、和統武統。

王金平的「新」論述，走向「李摩西」的正常國家之路？或是「馬終統」的投共被統之路？或是第三條路？聽其言、觀其行吧。

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