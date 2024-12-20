自由開講》台灣投資越南比重落後 警訊已現

◎ 阮氏清金



結論還是要檢討一下台灣：台灣現在投資越南的比重已逐步落後，新加坡、日本、香港、韓國、中國、土耳其、台灣，雖然台灣和土耳其、中國互有先後的浮動，然而這對台灣是很大的警訊

過去中國要拉攏越南阻擋台灣加入CPTPP，是絕對不可能的事情，然而現在已經發生了。（彭博檔案照）





這警訊大到，過去中國要拉攏越南阻擋台灣加入CPTPP，是絕對不可能的事情，然而現在已經發生了。

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台商大部分皆為中小企業，且缺乏轉型與技術輸出，更別談品牌服務與形象，以及企業版圖領域的擴張。越南正在模仿韓國現代與日本豐田，已經有自己的國產車財閥Vingroup，除了汽車，包含大型商場、社區住宅、泡麵，他們不只在國內市場，也努力把汽車賣到美國、俄國，甚至擴張發展中國家。

台灣不能一直責怪被國際或區域經濟體系給排擠，卻又同時覺得現行的體制和方法沒有問題，很明顯，從經濟、企業的發展方式，到國防領域皆有很大的病灶。用一句比較直白且刺耳的話：如果一個國家有台積電，卻沒有重工業，薪資不會變高、貧富差距會變大，消費市場低，企業就不會賺錢，更別談轉型了。

鴻海集團鴻正擴大在越南的投資，旗下訊芯日前宣布投資越南8千萬美元。（路透檔案照）

越南阻擋台灣加入極度不合理，卻可以理解。不合理之處，在於雙方不論在勞務、進出口和投資，且不少企業是同時橫跨兩國的，台灣人常坐的華航、每天洗澡、洗臉的浴缸和洗臉槽，他們既是越南企業、也是台灣企業。

此外，目前在台灣，兩國之間的跨國婚戀，已經不是新鮮的事情，經營台越間送禮市場的中間運輸業務，是一個正在崛起的行業。

然而，合理之處亦在此，台灣對越南的相互價值可說愈來愈低，台灣吃老本的現況是應該正視的問題，雖然優勢仍然巨大，下滑的趨勢卻已出現，然而越南若僅是不出聲，我還可以接受，公然阻擋台灣，基於個人情感，真的讓人無法苟同，雖然我是一名越南人，我理當愛我的國家，然而我目前的成就，是與台灣共存共融的。

投資越南是全球熱潮。圖為美國科技巨頭9月參加在河內舉行的商務會議。（路透檔案照）

我亦不想像某些外籍人士一般，批評越南配合中國、打壓台灣，獲取名氣和關注，畢竟我是一位老師與實業家，我希望貢獻的是語言、物流、軍事史教育承包和觀光業服務，我更期望台灣可以脫胎換骨，才能改變目前的劣勢，台越關係才能有所改善。

（作者為每天學越南語創辦人兼執行董事、中華民國陸軍越南史研究者）

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