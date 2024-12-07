自由開講》為加入「印太經濟架構」（IPEF） 台灣應加強與印度經貿關係

◎吳國棟

我國即將引進印度移工，首批一千名，優先開放傳統製造業，但未來將循序漸進納入所有適用業別。據在印度設廠之我國業者表示，未來印度籍員工來台服務期滿後，將優先選任印度廠幹部。據統計，目前我國外籍勞工計76萬人，其中印尼勞工28萬，以社福（看護）勞工為主，越南26萬，以產業勞工為主，另菲勞15萬，泰勞7萬。

印度是按名目「國內生產總值」（GDP）全球第五大經濟體（台灣是第二十二大），人口十四億（台灣的六十一倍）（彭博檔案照）

印度是按名目「國內生產總值」（GDP）全球第五大經濟體，人口十四億（台灣的六十一倍），面積三千三百萬平方公里（台灣的一千倍）。印度的IT軟體設計極強，該國的邦加羅爾（Bangalore） 就是軟體工業中樞，故又稱「印度矽谷」。輝達執行長黃仁勳日前說：「印度在晶片設計方面已達世界級水準，印度已在研發AI，印度將成為AI出口國。」輝達二十年前就在印度紮根，目前在印度擁有工程和設計中心。

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印度也是由美國主導的「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Frameworkfor Prosperity，IPEF）十四個成員國之一。它主要是用來削弱中國在印太地區的大力擴張，藉以抗衡北京的「一帶一路」。成員國包括美、日、韓、澳、紐、印度、斐濟、以及七個「東協」（ASEAN）成員：菲、越、泰、馬、印尼、新、汶萊。據悉美國未將台灣列為初始成員國原因之一是，擔心引起這些國家因為顧慮到中國而躊躇不前。

印度也是由美國主導的「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Frameworkfor Prosperity，IPEF）十四個成員國之一。（路透資料照）

IPEF猶如「亞洲經濟版NATO」：東起韓國，沿著島鏈、中南半島，一路來到印度，將中國圍起來。NATO是冷戰時期美國聯合西歐各國將當時的蘇聯，由土耳其一路圍至北歐，阻止其西進。未來IPEF 與NATO連在一起，就可將兩個集權國家：中國及俄羅斯圍阻起來，形成一道跨越歐亞無形之「民主與威權圍牆」？

我國未來成功加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，將伺機申請加入「印太經濟架構」，因為台灣是IPEF不可或缺的最後一塊拼圖。若我國現在就開始加強與印度等重要成員國的經貿關係，屆時就可水到渠成。

其實台灣與印度淵源深遠，佛經（或大藏經）、土芒果、大葉欖仁（IndianAlmond）以及有「黃金雨」之稱的阿勃勒都來自印度。印度是我國第12大出口國，其中積體電路占第一。印度因與中國近百年之邊境糾紛而關係緊張，故印度與台灣都有一個「不友善的鄰居」。

台灣在IT硬體很強，印度則軟體很強，故兩國密切合作就是最佳搭配。台灣的IC設計業可善用印度的軟體設計能力，在AI運用面廣為發展，因為AI 是第四次工業革命的核心。第一次工業革命是蒸汽動力引擎和機械製造的興起，第二次工業革命則是電氣的發明和交流電的運用，第三次工業革命是電子計算機的發明。

另外印度政府也規劃及推動各項半導體生產補助計畫，積極邀請各國前往投資，我業者也可評估可行性。

（作者是退休貿易推廣人員）



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