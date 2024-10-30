自由開講》打靶意外引發軍人操演安全的深思

◎陳擷安

清泉崗基地日前發生的士兵打靶意外，再次引發對軍人操演安全的廣泛關注。一名士兵在進行T91步槍射擊訓練時，因操作不慎導致槍托撞擊地面，子彈意外擊發貫穿士兵下顎，最終傷重不治身亡。不僅震撼了社會，更引發對軍方內部訓練安全標準作業程序（SOP）有效性的質疑。

清泉崗基地日前發生的士兵打靶意外，再次引發對軍人操演安全的廣泛關注。

（資料照）

軍方對基層操演安全的掌握程度並不如外界所期，甚至未能提供相關詳細報告。不禁讓人懷疑軍中訓練的安全性與管理機制是否存在嚴重漏洞，這對軍人的生命保障來說，無疑是一個迫切且重大的問題。

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軍隊訓練的本質就是為了模擬真實作戰情境，提升軍人的應變能力與戰技素養，因此，訓練過程中不可避免地會伴隨一定程度的風險。但這絕不表示訓練時可以忽視安全管理的重要性。每一次訓練的失誤、每一個疏忽的細節，都可能釀成無法挽回的生命損失。

清泉崗事件反映出，在涉及人員性命與作戰能力的訓練中，SOP的建立與執行，絕對不能流於形式，而應該作為一套精確、明確且必須嚴格遵守的準則。這套準則不僅要考慮到每一個操作步驟的安全性，更要確保各級指揮官對流程的掌握與嚴格執行。同時，國軍應該進行全體操演人員的定期安全教育與心理輔導，降低因為恐懼或心理壓力導致的誤操作風險。

從這次事件中，最令人擔憂的是基層軍人對打靶訓練的恐懼心理。這種恐懼源於安全程序執行的模糊與管理的缺失。試想，如果基層士兵連最基本的打靶訓練都充滿疑慮，那麼在更為複雜與高風險的作戰訓練中，又該如何保證軍隊的作戰效能？因此，軍方除了檢討打靶的SOP外，還應該徹底檢視從訓練計劃、步驟到執行的每一個環節，並建立一套更為嚴謹的監控與追蹤機制，以確保每個人都能精確執行操作，將人為失誤降至最低。

另一方面，打靶訓練中的事故多半發生於「清槍」這個步驟，而這也正是最容易因輕忽或程序執行不當而導致意外的環節。由於清槍涉及彈藥與武器的操作，一個不小心就可能發生誤擊。過去也曾有類似案例顯示，操演場上的死傷多是因為未按規定執行安全檢查，或在未確認槍枝安全的情況下進行後續操作。因此，針對這些「高風險環節」，軍方必須制訂更加嚴密的檢查機制。例如，應引入雙重確認制度，讓每一項操作都由兩人以上進行交叉檢查，確保槍枝操作的安全性。更重要的是，要強化監督與問責機制，確保所有負責人員無法推卸責任，並能即時查出程序中的任何疏漏。

除了檢討內部管理與執行層面的問題外，軍方還應考量到現有裝備的老舊與是否適合進行頻繁的高強度訓練。清泉崗基地使用的T91步槍雖然是現役制式武器，但過去也曾發生過因槍枝故障而導致的事故。因此，軍方應考慮定期進行裝備的檢修與汰換，並引進更安全、穩定的武器系統，以確保在訓練中，裝備本身不會成為危險的來源。此外，軍方也可以考慮引進模擬射擊訓練設備，在訓練初期降低使用實彈的頻率，並提升操作者的熟練度，這樣既能達到訓練目的，又能在一定程度上降低實彈操作中的風險。

清泉崗事件再次凸顯了軍中訓練安全管理的脆弱性與急需改善的現實。國防部必須認真看待這次意外，不僅要在短期內給出詳細的調查報告，更要從制度、管理與技術層面進行全面檢討。若不能在基層軍人的操演安全上建立起一套穩固、可信賴的保障機制，將無法真正提升軍隊的整體戰力。

軍人的生命應該得到最大程度的保護，這不僅是國防部的責任，更是整個社會對捍衛國家安全的忠勇者們最基本的承諾。只有在確保每一次操演、每一個訓練環節都能萬無一失的前提下，軍人才不會因安全隱患而戰戰兢兢地面對每一次訓練，才能以最佳的狀態投入捍衛國家安全的神聖職責中。

（作者為台北市民）

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