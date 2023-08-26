晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從基地開放思考國防建軍大戰略

2023/08/26 05:30

◎ 張延廷

八一四空軍勝利紀念日，國防部再次開放暌違已久的清泉崗基地，國人見證國軍航空戰力壯盛軍容之際，有不少軍事迷將目光投諸經國號戰機的示範飛行，儘管這架堪稱我國航空工業步入超音速時代的重要成果風采依舊，但有不少人聯想到我國未來下一代匿蹤戰鬥機的研發進程，特別在台海風雲變幻的此時，更凸顯建立新空防戰力的必要。

匿蹤戰機最大的優勢就在對敵人難以偵測，自然就無法即時攔截，如此便能擁有空中作戰的主導性，進而掌握絕對的空權。反之，倘若敵機的匿蹤性能一旦施展，便可如鬼魅般在我領空盤旋，亦能作「即時」的空情偵測，甚至引導彼岸飛彈，或自攜武器遂行「即時」精準打擊。

當年美軍的F-117A匿蹤戰機，其操控機動性能雖然較弱，但在歷次波灣戰爭中，都擔負近四成的精準打擊任務，包括一九九一年「沙漠風暴」對巴格達的首戰出擊。多年來，僅一架於一九九九年在北約轟炸南斯拉夫期間，遭南聯盟武裝力量使用SA-3地對空飛彈擊落，機上飛行員成功彈射逃生。

換言之，這種低雷達截面的戰機在任何場域出勤，都會讓敵人的空防系統倍受壓力，如今卅餘年後，匿蹤戰機已邁入全新的技術階段，配合超音速發動機的成熟發展，顯示了匿蹤戰機讓人懾服的特性。再如中共「殲20」更對我空防安全產生強大的威脅，在國防安全的布局上，目前尚無相關的反制想定及作為。

自一九九○年波灣戰爭以來，實際的例子已展現現代化聯合作戰，向來都以後勤能力為先決考量，只有強而有力的軍事後勤實力，內容包括研發、生產、製造才能銜接的上戰損的數量推論，讓敵人不敢輕舉妄動去面對一場持久的消耗戰爭。其後，才是軍事人才的培養與戰術戰法的制定和訓練。易言之，國防工業自主產能技術如沒跟上世界潮流，戰爭的勝敗不難定論。倘若國軍仍然著重在向國外採購先進武器，卻不深入考慮彌補戰損、積極反制的措施，是違反當前世界先進國家建軍的共同趨勢，讓龐大的國防預算形同付諸東流。

從近代戰爭史實觀察，避戰的基礎，得先建立在自身國防實力之上，而後才有資格談論避戰策略。反觀台灣近卅年被「統獨」、「藍綠」等政治詭辯左右了百姓思想，逐漸侵蝕了原本應該實事求是的國防議題，不僅消磨許多由前輩打造的厚實餘蔭，在面對中共發展航母艦隊、擴張海權之際，也未適時運用周邊大國的利益矛盾和博奕，讓台灣位於第一島鏈的戰略優勢逐步消失，這是在大選前台灣全體納稅人必須正視和提出的質疑。因為未來不論藍綠誰來執政，如果只再重提補助、大花公帑，繼續炒作「意識形態」，卻未正視國防自主的發展計畫，只會更限縮台灣戰略發展的空間。

（作者為前空軍中將副司令、清大榮譽講座教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書