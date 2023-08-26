自由廣場》從基地開放思考國防建軍大戰略

◎ 張延廷

八一四空軍勝利紀念日，國防部再次開放暌違已久的清泉崗基地，國人見證國軍航空戰力壯盛軍容之際，有不少軍事迷將目光投諸經國號戰機的示範飛行，儘管這架堪稱我國航空工業步入超音速時代的重要成果風采依舊，但有不少人聯想到我國未來下一代匿蹤戰鬥機的研發進程，特別在台海風雲變幻的此時，更凸顯建立新空防戰力的必要。

匿蹤戰機最大的優勢就在對敵人難以偵測，自然就無法即時攔截，如此便能擁有空中作戰的主導性，進而掌握絕對的空權。反之，倘若敵機的匿蹤性能一旦施展，便可如鬼魅般在我領空盤旋，亦能作「即時」的空情偵測，甚至引導彼岸飛彈，或自攜武器遂行「即時」精準打擊。

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當年美軍的F-117A匿蹤戰機，其操控機動性能雖然較弱，但在歷次波灣戰爭中，都擔負近四成的精準打擊任務，包括一九九一年「沙漠風暴」對巴格達的首戰出擊。多年來，僅一架於一九九九年在北約轟炸南斯拉夫期間，遭南聯盟武裝力量使用SA-3地對空飛彈擊落，機上飛行員成功彈射逃生。

換言之，這種低雷達截面的戰機在任何場域出勤，都會讓敵人的空防系統倍受壓力，如今卅餘年後，匿蹤戰機已邁入全新的技術階段，配合超音速發動機的成熟發展，顯示了匿蹤戰機讓人懾服的特性。再如中共「殲20」更對我空防安全產生強大的威脅，在國防安全的布局上，目前尚無相關的反制想定及作為。

自一九九○年波灣戰爭以來，實際的例子已展現現代化聯合作戰，向來都以後勤能力為先決考量，只有強而有力的軍事後勤實力，內容包括研發、生產、製造才能銜接的上戰損的數量推論，讓敵人不敢輕舉妄動去面對一場持久的消耗戰爭。其後，才是軍事人才的培養與戰術戰法的制定和訓練。易言之，國防工業自主產能技術如沒跟上世界潮流，戰爭的勝敗不難定論。倘若國軍仍然著重在向國外採購先進武器，卻不深入考慮彌補戰損、積極反制的措施，是違反當前世界先進國家建軍的共同趨勢，讓龐大的國防預算形同付諸東流。

從近代戰爭史實觀察，避戰的基礎，得先建立在自身國防實力之上，而後才有資格談論避戰策略。反觀台灣近卅年被「統獨」、「藍綠」等政治詭辯左右了百姓思想，逐漸侵蝕了原本應該實事求是的國防議題，不僅消磨許多由前輩打造的厚實餘蔭，在面對中共發展航母艦隊、擴張海權之際，也未適時運用周邊大國的利益矛盾和博奕，讓台灣位於第一島鏈的戰略優勢逐步消失，這是在大選前台灣全體納稅人必須正視和提出的質疑。因為未來不論藍綠誰來執政，如果只再重提補助、大花公帑，繼續炒作「意識形態」，卻未正視國防自主的發展計畫，只會更限縮台灣戰略發展的空間。

（作者為前空軍中將副司令、清大榮譽講座教授）

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