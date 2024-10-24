自由開講》邱臣遠的中國症頭

◎愚工

新竹市府114年總預算案已送市議會，民進黨團與時代力量黨團指出，市府明年度編列出國考察費用爆增78%，代理市長邱臣遠代理市政2個月就出國3次，如此頻繁已被市民罵翻，沒想到明年出國預算又編到580萬之多，被批根本是花公帑出國爽玩。

新竹市府明年度編列出國考察費用爆增78%，代理市長邱臣遠代理市政2個月就出國3次，如此頻繁已被市民罵翻。（資料照）

市議員楊玲宜奉勸邱臣遠懸崖勒馬，收起玩心，專心於市政工作，別錯亂自己的市長角色。劉彥伶說，市府應說清楚為什麼要編列這麼高的出國費用，是為一己之私？還是只想延續高虹安「玩好玩滿」風格？

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中國民間順口溜「遊山玩水稱考察，亂吃亂拿稱檢查，公費讀書稱投資，亂戴烏紗稱提拔」就是在諷刺濫權，利用公家資源，利用公款旅遊吃喝玩樂的官場文化。

官聲不錯的中國前國家副主席，中紀委書記王岐山擔任北京市長時曾帶隊到歐洲考察並援例參觀一家乳牛牧場，牧場主人意在言外地說，中國官員很好學，經常組團來此考察，現在我們家的乳牛都能聽得懂中國話了。王岐山自稱聽畢此話哭笑不得，弄不清楚主人是在誇中國，還是損中國。王岐山以此例警告官員不要浮濫出國考察，浪費公帑，還丟國家的臉。

柯文哲及因貪污案被判刑停職中的新竹市長高虹安及代理市長邱臣遠。（資料照，記者洪美秀攝）

邱臣遠跟中國官一樣，都是熱衷出國考察，這究竟是勤於學習，還是中國另則順口溜「有權堪用直需用，莫待過期空嘆息」的佐證，還是民眾黨「兩岸一家親」主張的實踐，邱臣遠自己心裡明白，老百姓智商也不低，邱臣遠需自重，別跟著中國官員及高虹安的步伐前進。

（作者從商）

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