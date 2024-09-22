自由共和國》黃惠華／柯文哲與民眾黨「政治破產」 重洗台灣政治版圖

前台北市長暨民眾黨黨主席柯文哲先生，因二涉嫌參與京華城開發案，身陷貪汙醜聞，被羈押禁見，這是一個非常明確的政治訊號，表明柯文哲與民眾黨的「政治破產」。 （資料照）

黃惠華／智庫研究員

前台北市長暨民眾黨黨主席柯文哲先生，因二○一四年至二○二二 年擔任該市市長期間涉嫌參與京華城開發案，身陷貪汙醜聞，被羈押禁見，這是一個非常明確的政治訊號，表明柯文哲與民眾黨的「政治破產」。柯文哲政治生涯永無翻身，連帶影響民眾黨泡沫化的命運，以及台灣政治版圖重新洗牌的局面。

失去信任感 柯與民眾黨雙輸

根據「美麗島電子報」發布八月國政民調，發現國人有六九．一％不信任柯文哲，僅廿三．四％民眾信任。

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柯文哲涉嫌貪汙案背後，代表的是柯缺乏專業治理能力，眼裡只有私利，缺乏法學素養，即便違反法令，還執意為之，已經喪失對於貪腐的「免疫力」。柯文哲身陷貪腐醜案，可以說是他個人與民眾黨「政治破產」。

柯文哲與民眾黨各種弊案，用民主包裝貪腐機制，大興建設背後是官商勾結，圖利裙帶關係。讓柯文哲的權威急劇下降，失去威望，造成信任危機，如果被判有罪，柯文哲與民眾黨將陷入囹圄之中，為此付出高額的政治代價，很難翻身。

柯被羈押，民眾黨群龍無首無政府狀態，中央緊急應變小組採取共識決營運，目前沒有代理黨主席的問題。黨內維持「尊柯」、「保柯」態度，柯文哲依然是民眾黨的領袖，除非柯文哲自己辭職下台，沒人敢跳出來挑戰柯文哲的權威，因為民眾黨無法複製另一個具有群眾魅力的柯文哲的政治明星，即便是黃國昌，因為有恩於柯文哲，現階段只能選擇服從。

民眾黨挽救策略，不是檢討自己，提出改革措施，而是走群眾運動，號召支持者走上街頭，引發政治風暴，試圖癱瘓國家。醜聞風暴讓柯文哲真面目現身，其實是一個冷漠、無情、除了私利之外什麼也沒有的無知「阿北」而已。

對民眾黨來說承認失敗，等於承認自己的「政治破產」。畢竟，承認自己的失敗，可能會讓眾多支持者對柯文哲與民眾黨「清廉」形象幻滅，衝擊二○二六與二○二八的選情，這兩場戰役關乎民眾黨泡沫化的生死關鍵。同樣身為小黨的時代力量已經泡沫化，所謂泡沫化指的是，沒拿到補助款。

二○二○民眾黨崛起，在柯文哲的威望加持之下，民眾黨在二○二四得以獲得五％的不分區立委席次，如果因為弊案，柯文哲倒下、民眾黨失去威望與民意，下屆二○二八立委選舉，民眾黨恐怕跨不過五％，如果連三％選票都拿不到，失去選票補助，看起來正走向泡沫化的道路上。

藍白暨競爭又合作

打擊民進黨

這次揭發柯文哲弊案，是來自兩位國民黨籍的市議員鍾小平與游淑慧。但是民眾黨卻把焦點轉移到民進黨，試圖模糊焦點。國民黨在這次柯文哲弊案之中，扮黑臉也扮白臉。

台北市是國民黨執政，國民黨籍市議員打柯弊案，政治正確；在立法院，立委們幫忙掩飾，試圖把柯案轉移成為政治事件。由於藍營的目標是打擊民進黨，採取藍白合作，是兩黨的共同戰略目標。

即便柯文哲被國民黨打趴，為了二○二六、二○二八選舉打敗民進黨，民眾黨與國民黨為要吸納反民進黨的選票，採取「保守」策略，減少損失，在特定的議題上、尤其在立法院，選擇合作持續共同對抗民進黨。藍白為了要貫徹其政治共識，代價是民眾黨可能遷就於國民黨，無法獨立進行政治操縱。

民眾黨採共識決模式運作，代表柯文哲繼續掌權的主線，這是一個政治訊號，民眾黨支持者最依賴的就是「柯文哲」精神與形象正字標記，只有借助其代表的選票，才能在獲得席次。

但是，民眾黨民調相當低迷，弊案風暴連帶影響到民眾黨的候選人，可以預見，民眾失去對柯文哲與民眾黨的信任，民眾黨想贏得未來的選舉，恐怕比較艱難，最後台灣政治版圖又回歸藍綠對決，民眾黨沒有生存空間，可以說把政治生涯壓在柯文哲與國民黨身上，根本是賠了夫人又折兵。

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