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自由開講》民眾黨真「以台灣為名，以民眾為本」?

2024/09/19 18:30

◎陳敬其

伴隨台灣民眾黨柯主席被法院裁定羈押禁見，並且上銬移送臺北看守所，當主席坐上囚車時，深信內心五味雜陳的不只是當事人，八席委員、黨內同志應該千頭萬緒，治絲而棼，對於場聲援或網路支持的小草們，則形同被打臉，啞口無言。

民眾黨柯主席因捲入京華城弊案被法院裁定羈押禁見。（資料照）民眾黨柯主席因捲入京華城弊案被法院裁定羈押禁見。（資料照）

「以台灣為名，以民眾為本」是民眾黨的創黨價值，但仿效蔣渭水創立「台灣民眾黨」的柯主席並無民主前輩的清廉自持，也缺乏挺身為臺灣民眾痌瘝在抱，鞠躬盡瘁的奉獻精神，硬說自己致敬民主前輩，已相對勉強。

從過往總統大選時的機關算盡，於國會成立第三勢力癱瘓議事，到忘卻「富貴不能淫」，遭檢方揭開京華城弊案遮羞布時，民眾才恍然大悟，並非權力使人腐化，而是阿伯或許老早在步入政壇，未達權力雲端時，已把支持者當成煽動與免洗的工具，也計畫將小草們縮衣節食的募款移作己用，使一切解釋、價值與理念，在現實面前都顯得無比蒼白。

而黨內在主席出事後，宛如打開了照妖鏡，有權謀者謀劃爭權奪位，有見狀不對者見風轉舵，也有躲在背後操盤的影舞者，內部如同官場現形記般亂成一團；對外，則有主張法官不公，檢調與記者合謀，或是大罵執政黨權勢威逼、操控司法，並且煽動、蠱惑支持者如義和團般包圍法院，絲毫不知反躬自省，僅剩民粹和各種齟齬。

或是大罵執政黨權勢威逼、操控司法，並且煽動、蠱惑支持者如義和團般包圍法院。（資料照）或是大罵執政黨權勢威逼、操控司法，並且煽動、蠱惑支持者如義和團般包圍法院。（資料照）

民眾黨目前政治勢力版圖僅存國會八席與零星的地方勢力，未來是否提前開議以監督法務部為名保皇救駕、向藍營靠攏尋求溫暖慰藉，又或者各自棄帥保車，苟且偷生或臨陣脫逃，使第三勢力重蹈時代力量的覆轍，均存在瓦解後重組或泡沫化的可能性。

不過，被傷害最深的莫過是成千上萬的「小草」們，當初支持者以「疾風知勁草」為名自稱小草，但他們可能重來都不知道，出自唐太宗李世民〈贈蕭瑀〉詩的上半聯為「疾風知勁草，板蕩識誠臣」，是比喻亂世裡不屈不撓，杜絕貪念、維持貞操品行的能臣志士，而今，民眾黨是否仍能貫徹「以台灣為名，以民眾為本」的精神價值，值得發人深省。


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