自由廣場》招募志願役 勿只談錢不談現況

◎ 陳宏煇

立法院預算中心日前提出明（一一四）年度中央政府總預算總體評估報告指出，國軍志願役人數在一一○年底達到十六萬四千餘人後，一一一、一一二年分別減少五四九二人、四七○六人，到今年六月底則減為十五萬二八八五人，兩年半已減少一萬一千餘人。

這幾年不僅國軍志願役人數下探，各大專院校新生也逐年下滑，教育部一○三年依新生兒統計數字，一一○至一一三年大學新生共減二萬四千餘人，在「少子化」影響下，未來志願役人數將持續減少，國軍人才招募應有所變革，不宜因循守舊。

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兒子就讀高三，國軍人才招募中心人員日前到班上招募，一節課下來，千篇一律都在講「錢」，少尉下部隊當排長月薪有五萬二以上，且有水電優惠等等，十多年來，國軍人才招募都以「錢」利誘，卻從不講部隊現況，畫了美好大餅給學生，等簽了約、進部隊，才發現與想像有所差距，遂想方設法以不適服報退，或以不晉任提早退伍，原本想幫家裡省錢、賺錢，到頭來卻是一場空。

國防部應檢討現況，從離退官兵身上找出答案，這些志願役官兵究竟是何原因，選擇提早離開部隊，找出問題才能對症下藥，才能有效解決，跟學生不要只談錢而不談現況，否則他們仍會託辭離去。

（作者是軍退 大學的生輔人員）

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