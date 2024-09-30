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自由廣場》國軍人才招募 要招得到留得住

2024/09/30 05:30

◎ 趙萃文

立法院預算中心公布二○二五年預算評估報告，國軍志願役員額將比今年縮減五千餘人，志願役人數在今年六月底已創新低，其中，部分主戰部隊編現比未達八成。預算中心認為志願役人數逐年降低，不利新式武器裝備籌獲後，專業操作人力培訓與長久留用，要國防部針對現況妥善思考因應對策。

志願役人力短缺 待尋思對策

國軍自去年恢復一年期義務役，未來兵力結構仍以志願役、義務役雙軌組成，志願役人力仍為作戰部隊構成主力，惟在一年制義務兵源回鍋後，基層部隊編現比仍舊下降，志願役離退率則持續攀高。而國防部對志願役人力下降，一貫的回應卻總是少子化趨勢，及社會企業徵才、編裝組織等不可抗力原因，衝擊人才招募及留營。

然而，當國人面對國家安全威脅時，會產生情感上的波動，人們開始關注國防戰力的嚴整完備，藉此獲得心靈上的穩實。這毋寧是社會對於「國軍」作為集體性安全心理治療的依賴與需求，更是國家走向民主鞏固的最重要動力。

志願役人力短缺，與年輕世代不願從軍是否有必然關聯？觀諸自傷和自裁的狀況在基層頻繁出現，部分不適服現役報退，造成高流動率現象亦集中於基層，誠如前任部長所言有些人抗壓性較弱，抑或是自覺兩岸衝突風險太高而退卻？要讓年輕一代對國家意識、軍隊環境及軍人故事等產生濃厚興趣，唯有透過電影或電玩遊戲等內含娛樂文化的載具，將軍中文化的元素向全國放送，讓軍隊「軟實力」躍然幕上，才能營造出國軍正義形象。

當這些元素融入文本，強化視覺效果和深度，青少年從體驗、感受、喜愛到追求，慢慢醞釀發酵，一旦發自內心熱愛軍旅，將之當作興趣，就自然願意投入。翻開史頁，透過故事建構畫面最精彩處，莫過於一九九七年上映的史詩電影《鐵達尼號》；把世紀悲劇濃縮在一對男女邂逅的淒美愛情上。此一高超細膩手法，建構出電影神話，撼動人心，也創下高票房，所引發的關注可謂效應無窮，後勁深實，至今仍無可搖撼！

美國白宮國安顧問蘇利文直言「風險依然真實存在」，對照論語：「足食，足兵，民信之矣」。欲建立國防信心，確實需要達到足兵，此亦為兩岸維持和平的起碼要求。國軍人才招募要尋思智慧、開出解方，必須體認年輕世代習於接受豐富多層次，而又寬闊縱橫的故事內容，形塑超凡的多角場面，表現深刻的情感流動，藉由聲光特色讓青少年瞭解軍人、認識國軍，繼而增強投入軍旅意願，作出自己國家自己顧的決定，才能招得到留得住，並蔚為國用。

（作者為大學助理教授）

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