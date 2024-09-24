晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》請中山大學重視學生選（修）課問題！

2024/09/24 11:37

◎匿名

中山大學為提供學生多元學習的機會，於近年推出「博雅課程」供學生選修。

國立中山大學。（資料照）國立中山大學。（資料照）

博雅課程共分為六個向度，為該校畢業門檻之一，所有學生須於畢業前修滿13學分、至少選修4個向度，此外又針對不同學院學生制定不同的修課規定：文、管、社的學生須修讀五、六向度至少各2學分；理、工、海、醫的學生如果想要選第五、六向度的話，最多只能修6學分；西灣學院學生則可自由選修，不受限制。

博雅課程多為2、3學分，意味著學生至少需選修5~7門課才能達到畢業要求，也就是一學期能修一門是最理想的情況。然而，該校針對此類課程所開放的名額相對較少，校方又規定每門課可加簽人數為該門課程開課人數10%。因此師生目前面臨的情況為：學生有意願修課、教授同意開放加簽，但校方開放名額有限。

筆者認為校方針對課程加簽的規定已影響學生的受教權，校方無法保障學生擁有接受教育的機會，並有學生因此無法在畢業前修畢所需學分而面臨延畢的風險。學生理解學校希望促進多元學習的理念，但目前的修課與選課規定似乎未能實現這一目標。

該校學生已多次在學校社團中表達對博雅選課問題的看法，但幾乎無法看見學校針對此議題正式回應。學生希望校方能開放課程加簽名額，讓教授自己決定課程修課人數，而非由學校統一決定。此外，也希望校方增加課程數量、根據實際情況調整畢業門檻並回應學生的疑慮，例如為何不增加課程數量以及加簽人數的主要考量。

另外，可能會有人質疑為何學生在四年的大學期間會因選不到課而延畢。除了上述所提及開放修課名額少之外，學生通常會選擇在大三或大四出國交換以增廣見聞。該校一向以擁有極多出國交換機會為招生特色之一，校方與師長也積極推薦學生參加此類活動，這使得學生需要在三年內修完所有博雅課程以便準時畢業。在修課時間緊迫、名額有限及課程衝堂等因素的影響下，學生可能會選擇放棄遊學機會，以確保能夠完成博雅課程。這使得博雅課程不再只是影響畢業，甚至阻礙了學生向外發展的機會。

如此以來，該校以往的招生理由是否依然適用？在學生能夠兼顧課業的前提下，是否反映出學校未能充分提供學習機會？文章最後，再次表達學生的訴求：期待校方能根據學生的反饋進行更有效的溝通與調整。

（作者為大學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書