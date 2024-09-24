自由開講》請中山大學重視學生選（修）課問題！

◎匿名

中山大學為提供學生多元學習的機會，於近年推出「博雅課程」供學生選修。

國立中山大學。（資料照）

博雅課程共分為六個向度，為該校畢業門檻之一，所有學生須於畢業前修滿13學分、至少選修4個向度，此外又針對不同學院學生制定不同的修課規定：文、管、社的學生須修讀五、六向度至少各2學分；理、工、海、醫的學生如果想要選第五、六向度的話，最多只能修6學分；西灣學院學生則可自由選修，不受限制。



博雅課程多為2、3學分，意味著學生至少需選修5~7門課才能達到畢業要求，也就是一學期能修一門是最理想的情況。然而，該校針對此類課程所開放的名額相對較少，校方又規定每門課可加簽人數為該門課程開課人數10%。因此師生目前面臨的情況為：學生有意願修課、教授同意開放加簽，但校方開放名額有限。



筆者認為校方針對課程加簽的規定已影響學生的受教權，校方無法保障學生擁有接受教育的機會，並有學生因此無法在畢業前修畢所需學分而面臨延畢的風險。學生理解學校希望促進多元學習的理念，但目前的修課與選課規定似乎未能實現這一目標。



該校學生已多次在學校社團中表達對博雅選課問題的看法，但幾乎無法看見學校針對此議題正式回應。學生希望校方能開放課程加簽名額，讓教授自己決定課程修課人數，而非由學校統一決定。此外，也希望校方增加課程數量、根據實際情況調整畢業門檻並回應學生的疑慮，例如為何不增加課程數量以及加簽人數的主要考量。



另外，可能會有人質疑為何學生在四年的大學期間會因選不到課而延畢。除了上述所提及開放修課名額少之外，學生通常會選擇在大三或大四出國交換以增廣見聞。該校一向以擁有極多出國交換機會為招生特色之一，校方與師長也積極推薦學生參加此類活動，這使得學生需要在三年內修完所有博雅課程以便準時畢業。在修課時間緊迫、名額有限及課程衝堂等因素的影響下，學生可能會選擇放棄遊學機會，以確保能夠完成博雅課程。這使得博雅課程不再只是影響畢業，甚至阻礙了學生向外發展的機會。



如此以來，該校以往的招生理由是否依然適用？在學生能夠兼顧課業的前提下，是否反映出學校未能充分提供學習機會？文章最後，再次表達學生的訴求：期待校方能根據學生的反饋進行更有效的溝通與調整。

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（作者為大學生）

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