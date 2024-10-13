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自由開講》升級大作戰！T112步槍登場！

2024/10/13 10:00

◎張

現代戰場環境的快速變化及敵方裝備性能大幅提升，我國現有的T91步槍，在某些作戰情境中已無法完全滿足需求，國軍需要具備高精度、火力強大及適應性高的新式步槍，以確保我國作戰優勢。軍備局研發T112步槍，旨在提升部隊的戰鬥能力和應變效率，也是國軍現代化的重要進展。

國軍T112步槍進入量產階段，首批2.5萬把預計將於明年撥交，T112步槍的卡彈機率較小，並採用國際戰鬥滑軌介面，能擴充配備，增加單兵作戰能力及安全性。

國軍T112步槍進入量產階段，首批2.5萬把預計將於明年撥交。（資料照）國軍T112步槍進入量產階段，首批2.5萬把預計將於明年撥交。（資料照）

美軍的ESAPI（Enhanced Small Arms Protective Insert）規格主要針對個人防護裝備，要求抗彈板能抵擋來自現代步槍的高穿透力子彈攻擊。同時，步槍必須具備足夠的火力和穿透力，能在面對敵方防護裝備時發揮有效打擊作用。此標準強調步槍與防護裝備間的平衡，即步槍火力需保持足以穿透敵方防護，確保部隊在戰場上仍能保持打擊優勢。

T112步槍的設計符合美軍ESAPI規格，使用的5.56公厘口徑子彈，搭配優化的彈道和槍管設計，使其能夠擊穿敵方5.8公厘鋼心彈防護裝備，滿足美軍ESAPI的要求。

T112步槍在精度、射程和設計上都有顯著的提升。相比T91，T112在100公尺距離內的散布面僅為9.8公分，顯著提高射擊精確度，同時，雙側拉柄的設計使其更適合左右手快速切換，在限制空間作戰（CQB）中尤為重要，可有效增加士兵作戰的靈活性。

此外，T112的設計引入人因工程，包括更符合人體工學的握把、拋殼方向的優化以及使用複合材料製成的彈匣，這些設計都提升步槍的耐用性與操作便利性。T112步槍還搭配快拆系統的戰術背帶，便於戰場上的快速反應與調整。

國軍換發T112步槍後，無論是在火力還是精確度上，都能提升部隊的射擊效益。T112的有效射程由400公尺提升至600公尺，槍管壽命從6000發提升至1萬發，使國軍在遠距離作戰時仍能保持火力優勢。同時，T112的二連發模式也取代T91的三連發模式，係因就射擊效益而言，通常第3發彈著散布面大於預期，此設計徒增彈藥消耗，因此，T112將三連發改二連發，可減少彈藥消耗，提升國軍在戰場上的持久力與戰鬥能力。

此次步槍換裝加上國軍精實訓練，必能有效提升戰鬥力，確保我國在現代戰場環境下具備足夠的火力與靈活性。呼籲國人支持國防部換裝計畫，理解國防裝備升級的重要性、確保國家安全與穩定，共同為國軍的未來奠定堅實基礎。

（作者為自由業

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