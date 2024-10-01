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自由開講》迎接未來50年挑戰：台灣不能在藍白爭權中空轉

2024/10/01 11:30

◎史里

科技的進步不僅改變了經濟結構，也深刻影響著台灣的人口變遷，這些變化對未來50年帶來了嚴峻的挑戰。根據國家發展委員會的數據，2025年台灣的扶養比將達到46.9，扶幼比17.5，扶老比29.4；2070年，這一數字將升至109.1，扶老比高達91.3。這些數據清楚地告訴我們，台灣的老齡化問題愈加嚴重，國防和經濟都將面臨巨大壓力。

然而，這樣的未來挑戰面前，我們不能允許政府陷入如近期藍白擴權爭議那樣的無效治理中。藍白陣營之間的擴權爭執，無論是在立法院還是在地方政府中，顯示出當前的政局空轉與內耗。人民需要的是一個能夠有效應對未來問題的政府，而不是一個忙於內鬥和權力爭奪、無視人民需求的代議士。

藍白陣營之間的擴權爭執，無論是在立法院還是在地方政府中，顯示出當前的政局空轉與內耗。（資料照）藍白陣營之間的擴權爭執，無論是在立法院還是在地方政府中，顯示出當前的政局空轉與內耗。（資料照）

台灣面對人口結構的急劇變化，特別是在國防上，適齡役男減少與老齡化問題帶來的兵源危機，要求政府必須迅速採取行動，加強國防科技投資，提升自動化與人工智慧在國防領域的應用。如果國會和政府持續陷入內部權力的博弈，無法有效制定政策並執行，那麼面對中國的軍事威脅，台灣將陷入更為被動的局面。

經濟層面亦如是。老年人口增加對勞動力市場的衝擊、社會福利開支的壓力，以及科技變革下的產業轉型，都需要政府有強大的決策力和前瞻性的政策規劃。如果政局繼續像藍白兩黨的擴權爭議那樣空轉，無法聚焦在應對社會挑戰上，台灣經濟的未來將難以樂觀。

這些數字告訴我們的不是恐懼，而是行動的必要性。面對如此明確的挑戰，台灣不能讓未來的機會浪費在政治內耗和無效治理上。人民必須認真思考，選擇那些能夠真正代表國家長遠利益的公僕，而非只顧權力鬥爭的政客。未來50年，科技與人口變化的雙重壓力將塑造台灣的命運，政府與全國人民必須以智慧和行動來應對，而不是像當前的藍白政局一樣，陷入空轉與自我消耗。

（作者為台南市市民

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