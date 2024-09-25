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健康醫療網》長壽運動「超慢跑」不是人人適合！醫點名「這些族群」先問過醫師再跑

健康醫療網

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2024/09/25 08:30

超慢跑是從日本節目爆紅興起的一種運動，主打低強度且適合所有年紀的人動起來，堪稱是一種適合減肥、鍛鍊肌肉和增強心肺耐力的低有氧運動，以類似原地跑步的方式來達到運動，沒有時間與空間限制，可以邊看電視或聊天時同步運動。但是「超慢跑」並非字面上的慢，其實它有一定的節奏與速度要求，例如每分鐘達到180下，時速要比健走更快些。

超慢跑是從日本節目爆紅興起的一種運動，主打低強度且適合所有年紀的人動起來，堪稱是一種適合減肥、鍛鍊肌肉和增強心肺耐力的低有氧運動。（freepik.com）超慢跑是從日本節目爆紅興起的一種運動，主打低強度且適合所有年紀的人動起來，堪稱是一種適合減肥、鍛鍊肌肉和增強心肺耐力的低有氧運動。（freepik.com）

這些常見疾病都跟不運動有關　肥胖者要注意

臺北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科主任程威銘說，有許多疾病都跟不運動有關，一般常見的性功能障礙或勃起障礙，因爲血管很細小如果長期缺乏活化、代謝不良等導致血管功能不佳，就很容易受到血脂、膽固醇等的影響，而這些患者也同時屬於心肌梗塞的高危險群。

另外，肥胖問題也會直接影響泌尿系統的健康，像是男性的攝護腺肥大或產後婦女、高齡長者常見的尿失禁、骨盆腔鬆弛等症狀。

非人人適合超慢跑　這些人最好先諮詢醫師意見

不過，超慢跑因不分年齡、不受空間、時間限制很受歡迎，運動對身體健康很重要，但超慢跑真的人人都適合嗎？程威銘指出，超慢跑除了具備流行的話題性，運動成本也較低，算是一種無門檻的運動，相信沒有運動習慣的人也能輕鬆上手，適合運動新手、年長者或體能較不好的人，但若是患有足底筋膜炎、有膝蓋、腳踝、關節疾病以及患有心血管疾病的患者，建議還是先諮詢醫師的意見再開始練習。

健康醫療網》長壽運動「超慢跑」不是人人適合！醫點名「這些族群」先問過醫師再跑

超慢跑這些事項要注意　依自己體能運動才能堅持

值得注意的是，超慢跑看似簡單，細節更需要留意，從暖身與伸展、速度節奏、跑步姿勢到穿著的鞋襪等，更重要是留意自己的體能狀態，建議剛開始可以從原地踏步開始，慢慢調配自己的速度與節奏，找到能讓自己保持持續運動的最佳方式。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 長壽運動「超慢跑」不是人人適合！醫點名「這些族群」先問過醫師再跑

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