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自由廣場》棄鮮奶選保久乳的背後原因

2024/09/22 05:30

◎ 黎亦農

報導指出原本教育部與農業部聯手要救國產鮮乳的「班班有鮮奶」政策，實際調查學校需求後，發現多數都棄鮮奶而選擇保久乳，最終可能根本達不到預期要救國產酪農業的目標。

對此，教育部的回應是尊重學校的選擇。但如果教育部願意多花一點心思，進一步去釐清學校做出這個選擇的背後原因，或許日後在推動各項教育政策時，會更貼近教育現場實際需求，而不至於落得兩頭空。

回歸教育現場，學校棄鮮奶而選保久乳的首要因素無非是「安全」。畢竟鮮奶從運送到學生飲用的過程中有太多環節需要考量，其中一個環節出錯，可能就會導致學生腹瀉等症狀而鬧上新聞版面，為了避免無謂的風險，當然要選擇保久乳。

但是在學校大打「安全牌」的同時，更主要的原因是學校太「忙」了，既沒有足夠的人力來把關整個鮮乳飲用的過程，就連學生本身也很「忙」，學生一早到校後就得開始忙著各個團隊的練習，或者準備去上游泳課等，根本沒有充裕時間，讓他們好好坐下來喝鮮奶，等到能喝的時候，鮮奶可能也已經不新鮮了。

因此，要讓學校選擇鮮奶、學生能喝到真正鮮奶，要解決的其實是學校太忙的問題，但教育部及各縣市政府的活動和比賽越辦越多，學校為了有好一點的成績，只好疲於奔命從一早就加強練習，如此一來選擇保久乳也就不難理解。

總而言之，班班保久乳反映的其實是我們過度使用「加法」的方式在辦教育，倘若教育部及縣市政府能適時減量，相信教育政策的推動會更順暢！

（作者為教育工作者）

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