李忠憲的思考》聯合國2758號決議：藍白勢力的失落與背叛

◎李忠憲

聯合國2758號決議不涉台灣，澳洲荷蘭都在自己的議會通過支持台灣的這項議案，台灣自己本身卻因為藍白的反對，韓國瑜、黃國昌、傅崐萁等人聽到這四個字趕快走人。

立法院民進黨團18日在朝野協商提出「聯大2758號決議文」無涉台灣地位的立院聯合聲明臨時動議，但立法院長韓國瑜未處理就離場，藍白立委逕自走人。（圖取自立院直播頻道）

這項決議對台灣非常重要，如果有包括台灣，將來中國攻打併吞台灣，台海的戰爭就變成內戰，如果聯合國的議案跟台灣無關，中國對台灣的武力攻擊，就變成侵略其他國家的國際事件。

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澳洲跟荷蘭為什麼要熱情贊助台灣？台灣支持藍白的這些選民頭殼是不是壞掉？以前有些人說黃國昌是被挑選的反對者，這件事情不就是非常明白展現出這個指控是正確的。

私德為了上位，再奸詐狡猾、背信忘義是道德低點的一個層次，面對台灣被中國武力併吞的危險，在澳洲跟荷蘭都在議會通過支持台灣的情況之下，用這種態度來面對，這是出賣自己成長的土地，背叛周圍的親戚朋友。尤其許多白的支持者到底什麼時候才會清醒？這不是支持民進黨的執政？這是台灣自己要怎麼安身立命，避免中國併吞的問題。

我是從反服貿電信開始涉入公共事務，最近真主黨因為通訊設備嚴重被攻擊，實體的炸藥攻擊，已經不再是訊息戰爭的問題而已。

台灣三大危機之首 藍白支持者不知道自己是台灣人

我看目前台灣最重要的三大危機，首先就是藍白的支持者不知道自己是台灣人，應該要想辦法避免被中國併吞，否則自己連立足之地都沒有。

訊息戰爭和關鍵基礎設施的安全 影響台灣

其次在這種政治環境之下，訊息戰爭和關鍵基礎設施的安全，會持續影響台灣，尤其資訊安全已經變成虛實整合的實體遙控炸彈攻擊。

這種情況會持續到中國對台灣實際進行併吞戰爭，或者習大大出了什麼問題，才有暫緩的可能。

國際挺台 台灣內部卻因藍白掣肘遇阻力

當澳洲與荷蘭等國家紛紛在各自的議會通過支持台灣的動議時，台灣內部卻因藍白勢力的掣肘，使自身在國際支持下的存亡關鍵問題遭遇重大阻力。聯合國2758號決議未涉台灣，這清楚地表明中國對台灣的武力行動將不再僅是內部事務，而是一場侵略戰爭。

然而，藍白陣營的政治人物，如韓國瑜、黃國昌等人，卻背離了這個基本認知，甚至選擇迴避。這不僅是對國家安全的背叛，也是對人民的信任和責任的極度忽視。

在國際社會努力挺台的同時，台灣內部的分裂與誤判只會加速危機的降臨，尤其當藍白支持者依然未能清醒意識到他們的政治選擇正一步步將台灣推向危險邊緣時，除了訊息戰爭和關鍵基礎設施安全之外，這種錯位認知將成為台灣最大的威脅。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書︰聯合國2758號決議：藍白勢力的失落與背叛

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