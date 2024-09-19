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自由開講》藍營竟還在看中共臉色！這不就是「一國兩制」的思維嗎？！

2024/09/19 08:30

◎陳啟濃

立法院民進黨團這會期將提出「聯合國大會第2758號決議不涉台」的決議案，希望朝野都能達成共識；然而，國民黨團書記長林思銘卻表示，這樣的決議是否能促進兩岸關係發展，是不是會造成兩岸關係的緊張，需要務實的觀察評估，而不是貿然的在本國也做出相關決議。

國民黨團書記長林思銘。（資料照）國民黨團書記長林思銘。（資料照）

如果國民黨書記長的意見可以代表國民黨的共識，林思銘的說法，再度印證了國共立場一致耽誤台灣國際地位的建立，以及無意認同台灣是一主權國家的事實。

荷蘭國會都通過友台動議，通過「聯合國2758號決議文不涉台」，表現對台灣進入國際會的支持，更是要藉此強調「台灣是一個主權獨立國家」的事實。因為對歐洲國家來說，台灣的自由民主，跟歐洲的價值與生活方式具有一致性。而且歐洲國家對外貿易，更需要維持台海航行的安全性。確立台灣是一主權獨立國家，符合歐洲國家的普遍利益。

台灣要打鐵趁熱，呼應歐洲國家認同台灣擁有國家主權的現況，在國會殿堂的立法院做出決議，有了共識，國際社會才更有立場為台灣做一些實質有助於提升國際地位，甚至進入聯合國的機會。

台灣的主權地位應該優於兩岸關係的維繫，不該處處為了怕得罪中共，在國家主權的論述以及進入國際社會的機遇上，要自我設限自縛手腳。兩岸關係的緊張始作俑者一直都是中共政權，台灣的善意始終沒得到中共理性平等的回應。

國民黨這樣畏首畏尾的立場，等同是自願淪為中共的同路人，跟著中共一起否認台灣的主權事實，更顯示出國民黨把兩岸關係看得比國際關係的建立還要重要，這已經是很明顯地接受中共「一國兩制」的統戰。

（作者為時事評論員）

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