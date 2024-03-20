健康醫療網》林書豪誤觸禁藥規定！醫揭「靜脈雷射」改變血液與蛋白質

新北國王隊為了協助林書豪修復足底筋膜傷勢，覓尋各種醫療資源，卻誤用違反WADA規定之「靜脈雷射」（ILIB）療法。靜脈雷射療法為中華民國衛福部合法療程，但在WADA規範未取得「治療用途豁免權（TUE）」情況下存有疑慮。

PLG職籃聯盟人氣球星林書豪本季加入PLG新北國王隊，上周國王在社群上傳「林書豪的一天」影片中，出現林書豪赴診所治療足底筋膜炎時，疑似使用運動禁藥的靜脈雷射（ILIB）引發爭議。國王球團19日發出聲明，承認違反運動禁藥規定，同時也下架該影片。衛生福利部樂生療養院復健科主任殷心蓓表示，ILIB主要是從手臂靜脈藉由光纖導管將低能量的生化雷射光導入照射血液，促使血液與細胞內的蛋白質分子結構發生改變。

新北國王隊林書豪。（資料照）

國王：誤用療法，配合PLG藥檢及調查

新北國王隊聲明表示，球隊為協助林書豪修復足底筋膜傷勢，覓尋各種醫療資源，卻誤用違反WADA（世界運動禁藥管制機構）規定之「靜脈雷射」（ILIB）療法。靜脈雷射療法為中華民國衛福部合法療程，但在WADA規範未取得「治療用途豁免權（TUE）」情況下存有疑慮。

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球隊安排之醫療行為絕無增強運動表現意圖，用意在協助傷勢恢復，不過球隊確實在不知道其醫療行為可能違反WADA規範之下，安排林書豪接受診所與球隊醫療團隊建議，進行治療。新北國王籃球隊與林書豪願全力配合P. LEAGUE+聯盟後續任何藥檢和調查，並尊重與接受聯盟決定。

新北國王籃球隊醫療團隊對此次事件，醫療行為並無準確判斷，使得旗下球員誤用療法，損害其名聲與權益，後續將加強團隊教育，也先將球隊官方影片爭議內容下架避免誤導群眾，引此為戒，慎重反省並道歉。

ILIB促使血液與細胞內的蛋白質結構改變

衛生福利部樂生療養院復健科主任殷心蓓表示，靜脈雷射能量治療又稱為低能量生化雷射血管內照射治療法，主要是從手臂靜脈藉由光纖導管將低能量的生化雷射光導入照射血液，促使血液與細胞內的蛋白質分子結構發生改變，這時不僅增進粒線體活性、增加紅血球攜氧量，也能幫助促進血液循環等公用，且經過10次治療三個月後，仍可發現患者發炎指數下降、血紅素上升、血小板降低等數值，顯示治療後，效果在人體仍可持續一段時間。此療法除了能用於治療中風，也能運用腦傷患、腦外傷、脊髓損傷等病患，幫助達到促進腦部循環代謝及神經修復目的。

足底筋膜炎 症狀輕微改變習慣可調整

衛生福利部臺北醫院復健科廖維華醫師表示，足底筋膜炎是成人足部疼痛最常見原因之一，足底筋膜炎一般會先給予藥物與物理治療，例如冰敷、熱敷、超音波、經皮電刺激、低功率雷射局部治療，症狀較輕者，可先從生活改變開始，例如讓足部有充足的休息、避免長時間站立或行走、改穿合腳合適的鞋子，或在鞋內加入適當的鞋墊、減少攜帶重物以及減重，還有每日進行足底筋膜伸展運動，例如毛巾伸展、靠牆伸展，都對疼痛緩助有幫助。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 林書豪誤觸禁藥規定！醫揭「靜脈雷射」改變血液與蛋白質

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