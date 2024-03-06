健康醫療網》3.4萬公斤蘇丹紅辣椒粉流向14業者 八方雲集「用完4千公斤」

高雄市衛生局日前抽檢高雄餐飲業及輸入業，發現多家辣椒粉都檢出蘇丹紅成分，1日共查封違規產品3萬2739公斤。

津棧、佳廣2家貿易公司進口中國辣椒粉遭檢出蘇丹紅，因未在期限提供完整下游業者資料，以及下游業者登載不實等，遭高雄市衛生局重罰306萬。（高雄市衛生局提供）

蘇丹紅食安風暴延燒，高雄市政府衛生局4日晚間公布最新一波蘇丹紅辣椒粉下游業者名單，查出津棧、佳廣進口辣椒粉檢出蘇丹紅，至少有3.4萬公斤流入7縣市，好帝一（牛頭牌）、八方雲集、海底撈、維力食品等知名廠商皆受波及。新北市衛生局表示，派員前往該公司稽查，該公司去年12月進貨的韓式辣椒粉已製成「韓式餡」及「紹辣醬」，現場均無存貨。

「津棧」進口的辣椒粉，流向新北市「八方雲集－淡水」3456公斤、「八方雲集－美食課」648公斤；桃園市「海底撈台灣物流配送服務中心」3200公斤；台中市「味源股份有限公司」87公斤；彰化縣「好品味生技食品股份有限公司」510公斤、「維力食品工業股份有限公司」520公斤、「億品香料」25公斤；雲林縣「永興辣椒行」1萬1500公斤；台南市「好帝一食品有限公司」1萬17公斤、「典佑」48公斤；高雄市「八方雲集－高雄」2160公斤、「海順國際食品有限公司」1368公斤、「懶人披薩雞排」5公斤。

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「佳廣」部分，則是流向台中市「美味王食品工業有限公司」870公斤。

高市衛生局針對「津棧」未能依限提供完整及正確之下游流向資訊，有礙違法食品追溯，依違返食安法罰鍰6萬元。「津棧」、「佳廣」於食品追蹤追溯系統登載不實的交貨下游業者資料，分別裁處270萬及30萬元，並依食安法先予以暫停作業及停止販賣5天，全面清查嚴辦。

好帝一（牛頭牌）－進貨上萬公斤已封存

台南食品大廠好帝一以「牛頭牌」產品聞名，此次稽查查出進口上萬公斤的辣椒粉，廠方緊急發出聲明，的確有向津棧公司進貨，但並未使用在產品上，這批原料自行送SGS檢驗也未發現含蘇丹紅成分，目前也全數封存，請消費者放心。

八方雲集－韓式餡及紹辣醬用完4104公斤

八方雲集原先聲稱沒有未採購違規辣椒粉原料，品牌使用的是粗辣椒粉，與檢驗異常的細辣椒粉是不同品項。但高雄市衛生局提出批號，強調查出3份進口報單、合計5個批號，總重6264公斤，均為食品藥物管理署檢驗結果不合格之品項。對此，八方雲集再次發表聲明，已立即全面配合高雄市衛生局查核並自主擴大停止使用該供應商之原料。

新北市衛生局指出，八方雲集公司在去年12月進貨「韓式粗辣椒粉 」4104公斤，已製成「韓式餡」及「紹辣醬」，現場都沒有存貨。另該公司接獲佳廣下架回收訊息後，已立即自主下架所有該公司供應的辣椒粉1321公斤，並更換供應商。

海底撈－血旺調味料、香麻辣粗粉中標

海底撈使用此批辣椒粉產品為「血旺調味料」、「香麻辣粗粉」，已出貨至全台16家分店，業者接獲下架通知，已退貨734公斤，目前各分店陸續回收中，截至４日已下架145.846公斤。

維力食品－資料與現場稽查不符，待釐清

至於維力食品部分，彰化縣衛生局至現場稽查後，發現在蔥包及油包有使用微量辣椒粉，但維力食品提供查核之資料，舉凡進貨品項、效期、批號和數量都與高雄市政府提供的不同，還須釐清。而且現場稽查的辣椒粉進貨為120公斤，也與高雄市說的520公斤有出入，另外透過中央追蹤追溯系統追查，津棧進口商的下游名冊中也沒有維力食品，但基於食安維護，還是請維力暫時下架並停止出貨；維力公司表示，品項確與高雄公布不符，目前公司正在開會釐清中。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 3.4萬公斤蘇丹紅辣椒粉流向14業者 八方雲集「用完4千公斤」

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