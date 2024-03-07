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健康醫療網》更年期出血很正常？她一檢竟是「子宮內膜癌前病變」醫籲這樣預防

停經後出血的原因有很多種可能，常見的有子宮內膜萎縮、老年性萎縮性陰道炎、子宮內膜息肉等。
健康醫療網

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2024/03/07 15:47

57歲的劉姓婦女2年前就停經了，上個月卻出現陰道點狀出血且持續到這個月，有人告訴她這是「回春」，也有人說這是更年期的症狀，她仍不放心到醫院檢查，確診為子宮內膜上皮內瘤變（EIN）。

恐惡化為子宮內膜癌　更年期有出血就不正常　

彰化醫院婦產科醫師李伊菱說，子宮內膜上皮內瘤變（Endometrial Intraepithelial Neoplasia，EIN）這是位於子宮內膜上皮組織的癌前病變，可能會引發子宮內膜癌。

李伊菱指出，正常來說更年期最好是一滴陰道出血也沒有，只要有出血就是不正常。而停經後出血的原因有很多種可能，常見的有子宮內膜萎縮、老年性萎縮性陰道炎、子宮內膜息肉等，比較嚴重的是子宮內膜增生、子宮內膜癌、子宮頸癌，總而言之，更年期後還出血就是要就醫檢查，千萬不要以為沒什麼大礙。

排名攀升最快的女性癌症　當心這些禍首

根據國健署統計，子宮內膜癌發生率在20年來上升了近3倍，在2021年成為女性排名第5的癌症。反而是早年婦女排名第1名的子宮頸癌，已經跌出前10名，這和子宮頸抹片檢查的推廣及普遍有很大的關係。

李伊菱說，臨床上統計子宮內膜癌的病人，發現肥胖、高血壓、糖尿病、早經、超過55歲停經、未曾生育的婦女，罹患的機率比較高，而雌激素過高被視為最可能的禍首，另外，長期接觸塑化劑、戴奧辛等環境荷爾蒙，或攝取過多動物性油脂等原因，也會造成雌激素過高。

根據國健署統計，子宮內膜癌發生率在20年來上升了近3倍，在2021年成為女性排名第5的癌症。反而是早年婦女排名第1名的子宮頸癌，已經跌出前10名，這和子宮頸抹片檢查的推廣及普遍有很大的關係。（https://www.freepik.com/）

避免雌激素過高　維持良好習慣是關鍵

要避免雌激素過高，李伊菱分享，可以先從調整飲食習慣開始，少吃加工食物、多攝取纖維類蔬菜來幫忙身體代謝，以足夠的運動與充足的睡眠來控制體重，減少接觸環境荷爾蒙，譬如說在外飲食時盡量使用自帶容器，減少吃下塑化劑等有害物質的機會。

此外，子宮內膜癌發生率年年上升，但子宮內膜的篩檢不像子宮頸有抹片檢查、有疫苗防治，讓人比較不知道如何預防，其實，只要出現非經期出血就要馬上檢查，早期發現問題並經過適當的處理，治癒的機會相當高。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 更年期出血很正常？她一檢竟是「子宮內膜癌前病變」醫籲這樣預防

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