健康醫療網》近四成50歲男性睪固酮偏低！10個問題自我檢測

睪固酮對於男性的生理機能十分重要，負責精子製造、性慾、勃起功能、肌肉質量、骨質密度、情緒穩定、體脂肪的穩定、心臟健康等。

52歲黃姓銀行經理，最近感覺上班注意力不能集中，開會時變得易怒罵人，下班後看電視會打瞌睡，腰圍變粗，性慾下降很多。黃先生驚覺是否罹患男性更年期？在家人的支持下前往泌尿科求診，經過評估與血液檢查，證實睪固酮濃度為285ng/dL明顯偏低，經過泌尿科醫師的藥物治療和衛教，改善了男性更年期症狀，順利找回青春活力和自信心。

隨著年紀漸長，睪固酮逐年下降，男性會感覺活力不如從前、容易疲倦、記性不佳、性功能變差、情緒變得暴躁。（https://www.freepik.com/）

男性超過50歲約近四成睪固酮偏低

臺北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主任許富順表示，女性以停經為界線，女性更年期很容易理解。男性的活力和性功能是靠睪固酮來維持，從30歲以後會逐漸下降，到了50歲大約有38%的男性睪固酮濃度就已經低於正常值。

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睪固酮對於男性的生理機能十分重要，負責精子製造、性慾、勃起功能、肌肉質量、骨質密度、情緒穩定、體脂肪的穩定、心臟健康等。隨著年紀漸長，睪固酮逐年下降，男性會感覺活力不如從前、容易疲倦、記性不佳、性功能變差、情緒變得暴躁。

更年期自我檢測量表 男性逾三項恐睪固酮低下

許富順說明詳細的男性更年期檢測表有幾個項目如下。

1. 性慾降低

2. 感覺活力下降

3. 體力變差或耐受力下降

4. 身高變矮

5. 感覺生活變得沒有樂趣

6. 覺得心情不好，脾氣變得暴躁

7. 勃起功能變差

8. 運動能力減退

9. 晚餐後、看電視會打瞌睡

10. 工作表現不佳

若有以上任三項症狀，極可能為睪固酮低下症。

睪固酮低下凝膠治療 皮膚或鼻內吸收改善

許富順說，對於睪固酮低下（低於350ng/dL）或在臨界值卻有男性更年期症狀者，補充的方法有針劑、皮膚吸收凝膠、鼻內凝膠或口服藥。因為口服藥有肝毒性的疑慮，現在已經非常少在使用。打針的方式血中濃度變化較大，現在泌尿科醫師多半建議以凝膠方式補充，劑型有皮膚吸收或鼻內吸收，醫師也會定期抽血檢驗睪固酮濃度、PSA、血糖、血脂、血紅素等。

許富順表示，若有轉移攝護腺癌，或者正要準備生育的男性，不適合補充睪固酮。男性可尋求泌尿科專科醫師的診斷評估，若確認是睪固酮不足，透過藥物改善，輔助少鹽油的飲食習慣、每週三次的有氧運動，很快可恢復男性活力。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 近四成50歲男性睪固酮偏低！10個問題自我檢測

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