健康醫療網》歐洲泌尿年會：攝護腺肥大「這1種」手術更安全

近年來，綠光雷射的手術方式已能同時汽化與切除攝護腺組織，加上從第一代發展到第三代綠光雷射，功率大增至180瓦，高能雷射的汽化效率提高，縮短手術時間，提升對於老年或具心血管慢性病患者的手術安全性。

2023年歐洲泌尿科年會發表，台灣的最新臨床研究結果顯示，比較第三代綠光雷射汽化切除術，和銩光雷射剜除術治療攝護腺（前列腺）肥大症的療效結果，兩種雷射手術在術後一年後均達到極佳的治療效果，而綠光雷射的術後副作用較銩光雷射來的低，顯見安全性更優。

2023年最新版歐洲泌尿科學會治療指引中，確認第三代綠光雷射術中安全性和出血情況優於傳統雙極電刀刮除術，術後拔除尿管的時間和住院天數也大幅縮短。（https://www.freepik.com/）

第三代綠光雷射汽化、切除攝護腺 縮短手術時間

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臺北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主任許富順表示，第三代綠光雷射和銩光雷射都是臨床上常用的治療攝護腺肥大症的新工具，過往對於手術方式：綠光雷射採純粹汽化、銩光雷射以剜除方式的刻板印象，引發患者的選擇障礙。

近年來，綠光雷射的手術方式已能同時汽化與切除攝護腺組織，加上從第一代發展到第三代綠光雷射，功率大增至180瓦，高能雷射的汽化效率提高，縮短手術時間，提升對於老年或具心血管慢性病患者的手術安全性。

術後21小時移除尿管 短期副作用較低

研究結果顯示，第三代綠光雷射汽化切除術治療中度至極重度攝護腺肥大的患者，平均手術時間為28分鐘，可採喉管全身麻醉或半身麻醉，平均術後21小時可以移除尿管，一般術後兩天出院。

綠光雷射和銩光雷射在術後都能立即改善小便困難，但在短期副作用，銩光雷射這一組血尿時間較長、拔管後需重新安插尿管的比例和短期急尿感和尿失禁的比例，較綠光雷射來得高。

傳統手術恐有嚴重出血 也容易發生逆行性射精

許富順進一步解釋，目前已累績兩千多例攝護腺手術經驗，全程採用攝護腺剜除術技法，術後較可能有明顯的出血，發生血塊堵塞尿管的情況；雖然剜除術的開發是為了如剝橘子一樣快速的將攝護腺增生腺瘤完整的取下，但在靠近尿道括約肌處的剝離，仍有少數會有數周急尿感甚至輕微漏尿的情況。

第三代綠光雷射採用汽化切除方式，可以處理中重度肥大的攝護腺體，且縮短手術時間；術後急尿感少，不易發生漏尿；對於膀胱頸和精阜前方的切除採適當保留的話，就不易發生逆行性射精的問題。

適合服用抗凝血劑施行 療效與副作用更安全

2023年最新版歐洲泌尿科學會治療指引中，確認第三代綠光雷射術中安全性和出血情況優於傳統雙極電刀刮除術，術後拔除尿管的時間和住院天數也大幅縮短。治療指引指出，銩光雷射剜除術的療效與副作用，與傳統電刀刮除術相近，但更適合具心血管慢性病服用抗凝血劑患者施行。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩 歐洲泌尿年會：攝護腺肥大「這1種」手術更安全

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