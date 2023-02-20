健康醫療網》一夜多次將引爆慢病連鎖效應！全台超過200萬男性恐中標「夜尿型中年危機」不自知

一項國際臨床研究指出，睡眠不足導致交感神經系統活動增加，已證實與心血管症狀有顯著關聯。日本研究也顯示，每天睡眠不到五小時的男性患有急性心肌梗塞的風險，是睡眠良好男性的2-3倍！

許多男性以「一夜多次」為傲，但台灣泌尿科醫學會秘書長許毓昭醫師警告，男性的一夜多次若是指夜間多尿、頻尿，且中斷晚間的睡眠，將可能與心血管疾病、代謝、免疫疾病相關。籲民眾如出現「每晚排尿次數多於2次」的狀況，應盡速至泌尿科就診找出問題。

小心隱形殺手！夜尿導致睡眠中斷恐引爆3大慢病危機

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台灣尿失禁防治協會理事長廖俊厚醫師表示，根據國際尿失禁防治協會定義，若1晚至少2次以上尿意強烈造成睡眠中斷，可能是「夜尿症」；若夜間尿量大於整天尿量的1/3，即屬於「夜間多尿」（Nocturnal polyuria），且臨床統計，近9成的夜尿症均屬於「夜間多尿」的範疇。據統計，台灣50歲以上男性夜尿症盛行率超過32%，且隨年齡增加盛行率越高。若以最新人口數推估，全台超過200萬的50歲以上男性飽受夜尿困擾，其盛行率已不亞於常見的三高疾病。

此外，許毓昭醫師憂心表示，有不少國際研究證實，夜間多尿導致睡眠品質差、睡不好、睡不夠等狀況，睡眠不佳是許多慢性疾病的導火線，若處理不慎恐進一步發生國人常見十大死因中的三高問題！提醒民眾應時時留意自己的排尿狀況，切勿讓夜間多尿的警訊，成為健康的隱形殺手：

夜尿睡不好的慢病危機1： 免疫力下降癌症併發機率增

國際研究指出，慢性或急性的睡眠剝奪，會降低體內與免疫力相關的自然殺傷細胞比例與活性，影響人體對病毒與細菌的抵禦功能，提高其他疾病如癌症併發的風險。

夜尿睡不好的慢病危機2：心血管疾病風險高3倍

一項國際臨床研究指出，睡眠不足導致交感神經系統活動增加，已證實與心血管症狀有顯著關聯。此外，夜間醒來的次數越多，心絞痛和心律失常的發生率也將會提高。日本研究也顯示，每天睡眠不到五小時的男性患有急性心肌梗塞的風險，是睡眠良好男性的2-3倍！

一項國際臨床研究指出，睡眠不足導致交感神經系統活動增加，已證實與心血管症狀有顯著關聯。（https://www.freepik.com/）

夜尿睡不好的慢病危機3：糖尿病風險提升

國際研究觀察，睡眠不足會增加交感神經的活動，進一步影響胰島素阻抗、新陳代謝異常，增加併發糖尿病的機率。

超過75%夜尿症患者同時患有三高疾病

廖俊厚醫師分享，門診曾有位53歲男性，因誤將夜間多尿視為正常並長期隱忍，直到睡眠問題大幅影響白天工作才至泌尿科就診。就醫時才發現自己的夜尿症是因為夜間多尿所造成的，且長期的睡眠品質不佳也有可能是近年來健檢報告中，心血管數值惡化的潛在導因。廖醫師進一步解釋，不僅夜尿症，起床如廁導致睡眠品質不佳是百病之源，生理上更提高罹患慢病風險，增加民眾未來的醫療投資。國外已有國際研究證實超過75%的夜尿症患者同時患有糖尿病、高血壓與心血管疾病。廖俊厚醫師提醒50歲後民眾，想要健康老化，積極處理不起眼、容易忽略的夜尿症狀是關鍵，不應置之不理。因此如發現疑似夜尿現象，就應儘早至泌尿科就診找出問題，千萬不可小覷夜尿型中年危機引發的慢病連環爆。

對抗「夜尿型中年危機」 口服賀爾蒙藥物可有效改善

夜尿症成因有很多，包含膀胱儲存能力變差、慢性疾病用藥、睡眠或情緒問題。然臨床觀察，最大宗的原因來自腦下垂體功能異常，使抗利尿激素（ADH）分泌不足，導致夜間尿量太多。許毓昭醫師叮嚀，夜間多尿絕非正常現象，且是可透過藥物控制的疾病，目前已有口服的合成抗利尿激素藥物，睡前補充可有效改善夜間多尿症狀。國外研究顯示，抗利尿激素藥物可減少晚間高達5成以上的夜尿次數，並增加兩小時以上的連續睡眠時間，提高患者的睡眠品質。

廖俊厚醫師也提醒，民眾在家還可透過LINE「夜問AI智能聊天室（https://r.botbonnie.com/Uh3TF；或搜尋Line ID: @220nokgt）」，簡單了解自己的排尿問題並評估自我狀況。該智能聊天室也彙整全台超過300家泌尿專科醫療院所資訊，讓民眾能找到離自己最近的就醫管道，終結惱人的夜尿症困擾，以免因睡眠品質不佳連帶「夜尿型中年危機」找上身，引發更多健康問題。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷 一夜多次將引爆慢病連鎖效應！全台超過200萬男性恐中標「夜尿型中年危機」不自知

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