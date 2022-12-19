健康醫療網》「乖乖牌」糖友忽飆血糖 凶手居然是天然食材

由於現在社群文章傳播管道多元，許多關於飲食的錯誤謠言也容易隨著社群媒體而傳播，因此若糖友如有控制糖尿病上的任何問題，最好多諮詢專業的醫護衛教，避免自己因吃錯東西而引起不適。

60歲陳姓婦人因出現頭暈不適，口渴而至臺中醫院進行急診，醫師發現她因血糖急速升高引起「高滲透壓高血糖症」，在緊急處置後已無大礙。然而陳姓婦人表示自己雖然有糖尿病史，但十幾年來一直都控制得很好，才發現引起血糖升高的元凶，竟是婦人誤信號稱天然且可治糖尿病的蜂蜜。

陳姓婦人表示自己雖然有糖尿病史，但十幾年來一直都控制得很好，才發現引起血糖升高的元凶，竟是婦人誤信號稱天然且可治糖尿病的蜂蜜。（https://www.freepik.com/）

嚴重高血糖 頭暈又不適

臺中醫院新陳代謝科林建良醫師解釋，高滲透壓高血糖症多發生於第二型糖尿病患者身上，是因為血糖突然升得太高，因而造成嚴重的高血糖症狀，他表示當糖尿病患者血糖迅速升高且有頭暈不適時，就要盡速就醫。

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林建良醫師也提到，這名患者在臺中醫院就診十餘年，一直都是「乖乖牌」，「她在控制飲食上其實滿認真的，所以一開始患者跟我也百思不得其解。」直至患者無意間提到最近吃很多仙草，林醫師順勢問她怎麼吃，患者說加了「天然的蜂蜜」，才將引發高血糖的凶手揪出。

控制飲食多運動 最佳控制糖尿病

「許多罹患糖尿病的長輩，對於飲食的分類不是那麼熟悉，他們誤以為蜂蜜是天然的食品，所以沒有加糖，再加上許多食品廣告或文章推波助瀾，就以為食用蜂蜜不會讓血糖升高，甚至覺得它有抑制糖尿病的功效。」但事實上，蜂蜜的主要成份是葡萄糖和果糖，食用後仍會造成血糖迅速飆高，進而造成高血糖及其併發症，所以應該將蜂蜜視為糖的一種，因此也不可能有抑制糖尿病的功效。

林建良醫師呼籲，糖友若想將糖尿病控制好，還是要養成控制飲食，規律運動、按時服藥等習慣，此外，由於現在社群文章傳播管道多元，許多關於飲食的錯誤謠言也容易隨著社群媒體而傳播，因此若糖友如有控制糖尿病上的任何問題，最好多諮詢專業的醫護衛教，避免自己因吃錯東西而引起不適。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者王冠廷 「乖乖牌」糖友忽飆血糖 凶手居然是天然食材



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