健康醫療網》香港男精索靜脈曲張致不孕 來台接受微創手術有成

呂謹亨醫師表示，造成男性不孕症第一名的原因，就是精索靜脈曲張，占了40%，一般在手術三個月後，精液品質就能明顯改善。

來自香港的38歲鮑先生，結婚後因未能順利做人成功，五年前進行檢查，發現罹患精索靜脈曲張而造成精液品質較正常人差，在香港接受內視鏡腹部手術，術後精液品質有改善，但是術後腹部傷口疼痛多天，且陰囊外觀還是有許多粗大的靜脈叢浮出。

微創精索靜脈曲張顯微手術是國際醫療準則及文獻教科書建議的最佳手術方式，傷口僅約2公分，手術切口位置在鼠蹊部靠近陰莖根部，術後傷口會被恥毛覆蓋且不明顯。（https://www.freepik.com/）

精索靜脈曲張 導致生孩子未果

但這一兩年與太太準備再生一個小孩，又遲遲無法如願，到泰國接受人工生殖手術也失敗，進行精液檢驗，發現精液品質與精子活動力的皆不佳，進一步檢查發現是因為精索靜脈曲張再度復發導致。不斷進行網路搜尋後，發現台灣童綜合醫院泌尿科的呂謹亨醫師，可進行微創精索靜脈曲張顯微手術，便與太太直接從香港飛來就醫治療。

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微創精索靜脈曲張顯微手術 安全性高、傷口小

童綜合醫院泌尿科呂謹亨醫師表示，微創精索靜脈曲張顯微手術是國際醫療準則及文獻教科書建議的最佳手術方式，傷口僅約2公分，手術切口位置在鼠蹊部靠近陰莖根部，術後傷口會被恥毛覆蓋且不明顯。因為手術過程是在顯微鏡下進行，只要將粗大的靜脈叢切除，保留動脈及淋巴管，不損害其他組織，手術非常順利，傷口恢復良好，在香港追蹤檢查也發現，不僅精液品質恢復到可以正常受孕的水準，連五年前手術時沒有消除的陰囊鼠蹊部靜脈曲張，也在術後一個月內慢慢消掉。

男性不孕症區分3種 精索靜脈曲張最常見

呂謹亨醫師表示，造成男性不孕症第一名的原因，就是精索靜脈曲張，占了40%，一般在手術三個月後，精液品質就能明顯改善。男性不孕症按照發生的位置，可以區分成三種：

1.睪丸前：主要是性激素異常，包含促性腺激素功能减退症、泌乳激素過高（可能是腦垂體腫瘤或鈣化造成）、睪固酮阻抗、先天遺傳性疾病。

2.睪丸本身：精索靜脈曲張（最常見）、隱睪症、睪丸副睪發炎、腮腺炎、藥物或食物毒性、睪丸缺血、先天遺傳性疾病。

3.睪丸後：阻塞性無精症、精子運送管路發育異常。

另外還有一些逆行性射精、性功能異常及其他特殊情況，需要門診進一步診斷。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 香港男精索靜脈曲張致不孕 來台接受微創手術有成

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